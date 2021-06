El comunicado se conoció en la noche del domingo 6 de junio, luego de que miles de personas se manifestaran frente al domicilio particular del intendente de Gualeguaychú Esteban Martín Piaggio . “Desde los partidos que integramos Juntos por el Cambio Gualeguaychú expresamos nuestro desacuerdo con la protesta realizada por vecinos frente al domicilio familiar del Intendente Municipal”.

“.Rechazamos ese tipo de acciones. Sabido es que somos duros críticos de la gestión municipal pero la libertad de expresión no debe dar lugar a actos que invadan los ámbitos personales. Hoy mismo hemos fijado posición en varios temas en los que disentimos en cuanto al manejo del municipio respecto de la pandemia. Pero esta opinión nada tiene que ver con el hecho que repudiamos y del que somos ajenos”.

No dudamos en señalar errores del oficialismo y no nos tiembla la voz para decirlo. Pero también hablamos cuando no compartimos un método de protesta, alejado del respeto por las personas que practicamos”. Expresa el comunicado con la firma de: Juntos por el Cambio Gualeguaychú (Partidos UCR, PRO, GEN y Nuevo Espacio).