En el segundo día de paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en Gualeguaychú no circulan los colectivos. El gremio nacional lleva adelante medidas de fuerza poniendo como eje central del conflicto un acuerdo paritario sin homologar, que retiene unos 200 mil pesos del haber de los choferes.

Si bien en Gualeguaychú hubo intención por parte de los empresarios de no cortar totalmente el servicio, esto no se pudo concretar por los diferentes bloqueos que se llevan a cabo. Los colectivos de las líneas 1 y 4 no funcionan este miércoles.

Gualeguaychú sigue sin transporte urbano por el paro de la UTA Foto: Prensa Municipal

Al respecto, Mariano Delcausse de la empresa Buses Gualeguaychú dijo en declaraciones a Radio Máxima que la medida continúa a pesar de que hubo intención de regularizar el servicio de pasajeros. “El gremio sigue con la medida de fuerza a pesar de que tenemos gente dispuesta a salir a trabajar”, expresó.

Asimismo, Delcausse manifestó que este miércoles podrían haber trabajado, pero no hay garantías. “No están dadas las garantías. Nos encontramos con la misma situación de ayer, habiendo dado aviso que el gremio seguía con la medida de fuerza, teníamos gente que quería salir a trabajar”.

El empresario adelantó que sistema de transporte está dando un giro de 180 grados respecto a cómo se conforma el cuadro tarifario, después de que nación eliminara los subsidios para el transporte de las provincias.

“Antes era un 80/20. 80 por ciento (del boleto) era con aportes del estado nacional y provincial. Hoy no tenemos ese aporte, entonces todo se vuelca en la tarifa” dijo, afirmando que es necesario comprender las dificultades para reunir los fondos que restan para la cancelación de los sueldos.