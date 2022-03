Un hombre oriundo de Paraguay y radicado en Formosa hacía mas de 10 años falleció producto de un paro cardíaco. Sin embargo lo que llamó la atención fue que llegaron familiares de el país vecino, se llevaron el ataúd de la morgue formoseña y lo cruzaron por la frontera en una camioneta.

El hecho sucedió el viernes por la mañana, cuando el ciudadano paraguayo, que vivía en Argentina hacía mas de una década, falleció luego de varias operarios por un paro cardíaco. El hombre tenía familia en Formosa, entre ellos su hermana, quien se enteró que un hijo vino de la localidad paraguaya de Alberdi y se llevó el cuerpo de su hermano.

Según pudo saber Periodismo Profesional, el hombre no tenía contacto cotidiano con su familia del país vecino. Pero esto no les impidió llegar al hospital y llevarse el cuerpo sin impedimentos. En Formosa la hermana no pudo hacer nada y su madre tampoco pudo velarlo.

La hermana del hombre fallecido se presentó ante la policía de la guardia médica para hacer la denuncia. En primer lugar denunció que no les exigieron el hisopado como a todos los que ingresan al Hospital Central, pero el efectivo no le prestó atención y decidió no intervenir.

Desde el Hospital Central de Formosa justificaron los hechos explicando que el cuerpo se entrega al familiar más directo y quién se lo llevó era su hijo. La cuestión está en que las personas que se lo levaron no habían hecho el ingreso al país ni habían presentado el hisopado, algo que si le exigieron a la familia de Formosa cuando ingresó al hospital.

La hermana del hombre aseguró que la otra familia no había aparecido en 10 años y de un momento para el otro llegaron al hospital en dos camionetas: una gris y otra bordó, donde llevaron el ataúd de manera ilegal por El Mangel hacia Alberdi sin ningún tipo de control.

La mujer tuvo que avisarle a su madre que no podría velar a su propio hijo. La hermana del hombre fallecido volvió a hacer la denuncia, esta vez ante Prefectura Naval, pero sin éxito. Por ultimo se dirigió a la Comisaria Primera donde aseguró que “le tomaron la denuncia de mala gana”.