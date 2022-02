Un joven de 18 años fue detenido en Formosa por el Departamento de Drogas Peligrosas de Pirané por portación de drogas. Sin embargo el joven identificado como Gonzalo Iván Rojas García, estaba bajo tratamiento autorizado, con aceite de cannabis, información a la que las autoridades policiales hicieron caso omiso.

El hecho ocurrió el pasado domingo a las 20 horas en un Parque acuático de El Colorado, en Formosa, uno de los atractivos turísticos del lugar donde todos los fines de semana llegan colectivos con visitantes. Mientras disfrutaba del parque el joven fue detenido por tres miembros del Departamento de Drogas Peligrosas de Pirané vestidos de civiles. Prometieron liberarlo y devolverlo al parque acuático una vez que pesaran la droga que poseía.

Según el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) el joven de 18 años padece insomnio asociado con la ansiedad. Por tal motivo se encuentra autorizado para cultivar y trasportar cannabis ya que esta patología se trata con Fittocannabinoides, una administración de cannabis por vía oral, sublingual, tópica e inhalatoria vaporizada.

El certificado del Ministerio de Salud donde se autoriza al joven el cultivo controlado y transporte de cannabis. Foto: Noticias Formosa

Gonzalo les mostró su habilitación de cultivo y transporte de cannabis que tenía pero las autoridades hicieron caso omiso y lo esposaron en la delegación policial. “Es privación ilegítima de la libertad, daños y perjuicios, discriminación porque no estábamos cometiendo ningún delito y nos revisaron todo igual”, contó el joven a PeriodismoProfesional.com.ar.

El joven debía tomar su medicación a las 22 horas para dormir pero la policía no se lo permitió. Tuvo un ataque de ansiedad y convulsionó en dos ocasiones. “Es violación a los derechos humanos de la salud porque al estar en un estado de ansiedad no me querían dar mi medicación”, dijo Gonzalo.

Y agregó: “Pedí un médico tres veces y no me hicieron caso, tendría que haber tomado el aceite a las 22:00 horas para dormir y al no tomarlo entré en una crisis de ansiedad. Seis horas temblando, convulsione dos veces y no me hicieron caso”, afirmó el joven.

Historia clínica de Gonzalo Foto: Noticias Formosa

Los familiares se acercaron a la dependencia para averiguar el paradero de Gonzalo, pero la policía les dijo que desconocían el paradero del joven. El joven estuvo detenido 18 horas y finalmente fue liberado el lunes al medio día. Su familia lo busco desesperadamente por cuatro horas sin conocer su paradero.

Gonzalo Rojas dijo que no le devolvieron su marihuana legalizada cuando salió. Por otra parte aseguró que piensa denunciar a la policía de Formosa. Cuenta con el asesoramiento de Gustavo Leguizamón, abogado de la ONG “Reset política de drogas y derechos humanos” y de la “Red Federal de Abogados Cannabicos”.