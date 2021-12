Una odontóloga de La Plata fue detenida en su casa en Gonnet por cultivar cannabis medicinal para producir sus propios aceites y tratar la fibromialgia que padece. La mujer de 59 años denunció haber sido tratada “como una narcotraficante” durante el procedimiento.

Durante la semana pasada, Edith Bernstein regresaba de caminar y unos 10 agentes de Prefectura Naval la esperaban en la puerta de su casa.

“Pregunté qué pasaba, jamás me imaginé que sería esto, a ese punto mi convicción. Había un camión de prefectura en la puerta y muchos agentes “, dijo Bernstein en charla con el sitio “0221″ y precisó que los prefectos portaban itakas.

Bernstein fue diagnosticada con fibromialgia, una patología que causa dolor en todo el cuerpo y fatiga, entre otros síntomas. El desarrollo de la enfermedad la llevó a consultar con colegas del país y del exterior sobre medicinas alternativas. Eso la llevó a cultivar cannabis para producir su propia medicina.

Detuvieron en un operativo a una odontóloga que produce medicina alternativa con cannabis.

“Me hicieron entrar y me sacaron el celular, apuntándome. Rompieron la puerta de las dos entradas, de acceso a la casa y al galpón. Me leyeron un acta diciéndome por lo que estaba acusada, de narcotráfico”, contó la odontóloga.

La mujer sostuvo que la apuntaron con armas como si quisiera escapar, mientras intentaba explicarles que cultiva sólo con fines medicinales y “jamás en su vida” vendió una flor.

“Soy cultivadora porque hago aceites medicinales para mí y para mucha gente que los necesita para patologías como epilepsia, artrosis, insomnio, ELA, cáncer, esclerosis múltiple. Los vendo a quienes pueden pagarlos y también los regalo a quienes no pueden acceder a ellos”, afirmó Bernstein.

“Tengo abierta una causa penal por narcotráfico cuando jamás vendí un un cogollo”, se defendió, y subrayó que se “dedica a la investigación en la materia”.

“Me quitaron el celular y me llevaron detenida a Prefectura Naval primero y luego a un lugar donde averiguan antecedentes. Me sacaron fotos como a una criminal, me tomaron huellas, me llevaron en un camión a Sanidad, donde me hicieron desnudar y dos médicos me revisaron las partes íntimas”, denunció la odontóloga.

Bernstein relató que permaneció en la guardia de Prefectura “toda la noche en una silla, totalmente incomunicada, sin posibilidades de hacer llamadas y sin celular” hasta que comprobaron que no tenía antecedentes y a las 6.30 del día siguiente la dejaron ir.

La odontóloga manifestó que, por el momento, sólo sabe que la causa tramita en el Juzgado Federal N 4 a cargo de Ariel Oscar Lijo, secretaría 7, Comodoro Py, a cargo de Diego Alejandro Arce.

Con información de Télam.