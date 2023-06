More Rial explicó cómo hizo para pagar el BMW que chocó sin trabajar: “No le pedí plata”

Últimamente, Morena Rial está en boca de todos tras enfrentarse a su padre y referirse a su vida personal así también laboral. Además, la joven causa sensación en las redes sociales donde está en contacto con sus seguidores, a quienes suele responder todas las dudas sobre su intimidad.

Morena Rial. (Foto: Instagram)

En los últimos días, la joven preocupó a todos después de contar que la chocaron en plena General Paz, del que salió ilesa. Sin embargo, su auto BMW sufrió bastantes daños en la parte trasera. Al respecto, la hija del periodista reveló que le costó mucho esfuerzo comprar el auto de alta gama en cuestión.

Morena Rial habló de su auto y la fuente de sus ingresos. (Captura América)

Morena Rial se sinceró sobre cómo logró adquirir el costoso auto

“Cuando me internaron en el psiquiátrico, mi papá les compró una camioneta a mi hermana y otra a su pareja, que era Romina Pereiro. Cuando salí me dijo que a mí mejor no. Yo después le compré la camioneta a Rocío en cuotas, y mi ex me ayudó a terminar de pagarla”, comenzó explicando la hija del conductor.

La actriz protagonizó un accidente automovilístico y aseguró que fue intencional. Foto: Morena Rial

Acto seguido, la hija del conductor añadió: “Luego la cambié por el auto. Fue todo por medio mío, yo no le pedí plata a Rial”. Al respecto, Morena sostuvo que ella trabaja con las redes sociales y que puede vivir tranquilamente como influencer para generar dinero por su propios medios.

La actriz sufrió un accidente automovilístico y aseguró que fue intencional. Foto: Morena Rial

Por su parte, los internautas realizaron una búsqueda en profundidad en una página web de venta de automóviles para ver el monto. Al investigar los precios de los vehículos de la prestigiosa fábrica de automóviles, cuya sigla de la marca corresponde a Bayerische Motoren Werke, pudieron observar que los costos actuales de estos vehículos varían entre los 51 y los 296 mil dólares. Esta última cifra corresponde a un modelo “Serie 7″ del año 2023.

No obstante, esos valores se aplican a vehículos que fueron registrados este año. Sin embargo, dado que el automóvil que conducía Morena es del año 2008, su valor disminuye significativamente. En sitios de venta y concesionarios, es posible encontrarlo en un rango de precios que va desde los 9.700 dólares hasta los 37 mil dólares.