El polémico look de Bianca Censori, la esposa de Kanye West: sin ropa interior y con medias can can

Bianca Censori y Kanye West están juntos desde 2020 y en enero de 2023 decidieron casarse para sellar su amor. Desde ese momento, la jefa de arquitectura de Yeezy se convirtió en uno de los objetivos de los paparazzis y todos los lentes de la cámara apuntan a ella cuando hace una aparición pública.

Sus looks siempre son tema de discusión entre los internautas que opinan sobre las prendas que luce Censori. Sin embargo, esta vez se habló un poco por demás, ya que aseguran que imitó o se inspiró en un outfit que Kim Kardashian, la exesposa del rapero, había utilizado hace varios años, en el 2017.

Bianca y Kanye. Foto: Gentileza

Medias can can, descalza y sin ropa interior: el look de Bianca Censori

Cada vez más, están de moda las transparencias, prendas de microtul, llevar ropa interior a la vista y otras tendencias que pretenden dejar ver un poco de más en cada uno de los looks. Pero no cabe duda de que Bianca Censori superó cualquier tipo de límite y lució un conjunto muy particular.

Y es que las cámaras la captaron luego de almorzar con su esposo y solo llevaba puesto unas medias can can en color negro y una remera básica de cuello redondo y mangas cortas. Lo que más sorprendió fue que iba descalza y, aparentemente, sin ropa interior.

El look de Bianca Cenori. Foto: Gentileza

Sin embargo, puede tratarse de unas medias que están muy de moda que por el interior imitan el tono de piel y son más abrigadas.

El look de la Kardashian en el que se habría inspirado estaba compuesto de medias can can semi transparentes, tanga, micro top, blazer de cuero y una mini cartera de mano, todo en color negro.