Dura casi dos horas, es una comedia y está en Prime Video: la película que “curó” a Kanye West

Kanye West es una de las figuras más divisivas de Estados Unidos. Desde que llegó a la fama, el exesposo de Kim Kardashian es reconocido en gran parte por polémicos episodios, como la vez que interrumpió una entrega de premios de MTV para decir que Beyoncé se merecía uno de los galardones y no Taylor Swift; o haber asegurado que “la esclavitud fue una elección”, causando el gran repudio de la comunidad afroamericana a la que él mismo pertenece.

Sin embargo, el año pasado todo tomó un tono oscuro más allá de lo esperado. En medio de una tumultuosa separación de Kim (el rapero acusó a la famosa de no dejarlo ver a sus hijos y lanzó repetidas amenazas a Pete Davidson, con quien Kardashian tuvo un breve romance tras el divorcio), West hizo declaraciones con las que muchos trazaron una línea.

Kanye West, el polémico exesposo de Kim Kardashian

Es que el intérprete de “Power” dijo durante el 2022 numerosas frases de tono antisemita. “Tengo un poco de sueño esta noche, pero cuando me despierte voy a hacer death con 3 en GENTE JUDÍA” (DEFCON es un acrónimo que hace referencia al estado de alerta de las fuerzas armadas estadounidenses), aseguró en un posteo de Twitter, mientras que en un canal de noticias dijo: “Amo a Hitler. Yo amo a los judíos, pero también amo a los nazis”.

Estos repudiables dichos le costaron millones de dólares en contratos con marcas como Adidas y Balenciaga, las cuales cortaron sus lazos creativos con el también diseñador, además de haberlo alejado de buena parte del mainstream artístico. Sin embargo, ahora, en un confuso posteo de Instagram, el rapero pidió “disculpas” en un raro modo y aseguró que quiere “otra vez” a los judíos - y todo gracias a una película y un actor muy reconocidos.

Cuál es la película que hizo “cambiar de opinión” a Kanye West

“Ver a Jonah Hill en 21 Jump Street (”Comando Especial” en América Latina) me hizo querer a la gente judía otra vez”, escribió en un insólito posteo de Instagram el músico. Se trata de la primera publicación que ha hecho en mucho tiempo ya que tuvo por meses su cuenta suspendida por discurso de odio, porque se alejó de las redes y debido a que con frecuencia borra sus posteos anteriores.

El extraño posteo de Kanye West Foto: Instagram

“Nadie debería enojarse con una o dos personas y transformar eso en odio hacia millones de personas inocentes”, agregó el ganador de 24 Grammys, aparentemente aludiendo a sus previas declaraciones en contra del pueblo judío. “Ningún cristiano debería ser antisemita sabiendo que Jesús es judío. Gracias Jonah Hill, te amo”.

Jonah Hill, el actor que Kanye West dice que "ama"

El insólito tono de la publicación rápidamente se hizo eco en las redes, donde el posteo suma miles de comentarios y millones de me gusta. Mientras que muchos se tomaron el episodio a burla (”Esperen a que se entere que tiene una secuela”, o “Qué lástima que no la estrenaron en 1939″), otros no le dejaron pasar sus anteriores declaraciones repudiables. “Uy, los judíos ya podemos estar tranquilos ahora que nos querés de vuelta”, lee un sarcástico comentario en Instagram.

De qué va y dónde ver Comando Especial

“Comando Especial” (21 Jump Street en inglés) es una película estadounidense de acción-comedia criminal del año 2012 protagonizada por Jonah Hill (el famoso actor judío al que West “agradeció”) y Channing Tatum, dirigida por Phil Lord, Zdeněk Troška y Chris Miller. Está basada en la serie de televisión homónima de 1987 creada por Stephen J. Cannell y Patrick Hasburgh.

Jonah Hill y Channing Tatum en "Comando Especial"

La película tuvo una recepción favorable por parte de la crítica: una aprobación del 85 % en Rotten Tomatoes y una puntuación de 7,2 en IMDb. Fue un éxito de taquilla, recibió cinco nominaciones a premios en los MTV Movie Awards 2012, y dio pie a una secuela: 22 Jump Street (Comando Especial 2), estrenada en 2014 y recibida también muy bien por crítica y público general.

Hoy Comando Especial puede encontrarse en la plataforma de streaming Prime Video. Dura una hora y 50 minutos, y es una elección ligera y graciosa, ideal para un fin de semana.