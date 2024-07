Arianna Gómez y el rol del influencer de moda en la industria: “Seguir una misma línea desde la estética”

La industria de la moda está pasando por un proceso de transformación. Las revistas como”HOLA!”, o “Vogue” ya no son la única alternativa para conocer las tendencias en el rubro.

Con el surgimiento de la Generación Z (que parten desde fines de los noventa hasta 2010), las redes sociales se volvieron un factor principal en el aumento del consumo de moda. De acuerdo con una investigación realizada en Universidad CEU San Pablo. España, los videos cortos como reels o tiktoks y las herramientas como “tienda” de Instagram sirven para publicitar un determinado conjunto.

Por tanto, el rol del “influencer” o el creador de contenidos detrás de una cuenta empieza a gozar de un poder en el consumo de moda. Al solo mostrar la funcionalidad de un producto, una tendencia puede quedar marcada.

La voz del influencer en la industria de la moda

Para conocer más detalles sobre el nuevo campo de la moda, tuvimos la oportunidad de hablar con Arianna Gómez, una Licenciada en Ciencias de la Comunicación con medalla de oro en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) cuyo proyecto en sus redes sociales (@_ariannagomez en Instagram) ha gozado de sumo éxito en el campo de la moda.

-¿Cómo empezó tu pasión por la moda?

Bueno, la realidad es que si nos vamos mucho tiempo atrás, yo desde que era muy chica, alrededor de los nueve, 10 años, me acuerdo de darle importancia a la ropa que me ponía. Obviamente, no lo hacía desde el punto de vista, desde las tendencias, pero sí me gustaba prestarle atención. Y después, ya llegando a la adolescencia, si me empecé a dar cuenta que no solo me gustaba seguir tendencias, sino que me gustaba buscarlo.

Entonces con mi hermana, cuando terminamos el secundario, creamos un blog en Blogspot para hablar sobre tendencias y mostrar looks nuestros. Y siempre seguía con la idea de decir “bueno, me interesa saber qué se usa, ver cómo aplico las tendencias”.

-Al momento de buscar tendencias, ¿Cuáles son tus referentes?

Yo sigo a varias influencers que son de afuera y siempre están vanguardias en esos. Si no así como referentes, Hailey Bieber, que tiene un estilo que siempre es tan clásico y fiel a ella, con un toque de lo que se está usando ahora. Como que todo lo que se pone marca cierta tendencia, como los aros tipo Kylie. Siempre ha sido referente. Después, sigo a Sofía Coelho, una influencer europea.

-Debido a tus influencias, ¿Consideras que hay una variedad respecto al campo de las fashion Bloggers?

Las fashion bloggers hoy en día es bastante polémico, con esta idea que transmite de que tienes que ser la “it” girl. Pero la verdad como inspiración sirven mucho y me gustan las cuentas que siguen tendencias, pero que no sean iguales a todas, dado que siempre se ven los mismos outfits en las cuentas. Trato de ver cómo se diferencian y cómo se distinguen en cada publicación.

-¿Cómo logras diferenciar tu contenido en medio del gran ecosistema de influencers de moda?

Representa un desafío bastante grande diferenciarse. Hay una cuestión que es que siempre debes tener un estilo definido si quieres tener un negocio digital, una marca personal de moda. Seguir una misma línea desde la estética.

Ahora, es cierto que el estilo que puedo llegar a tener puede estar inspirado en otras personas, como usar un determinado tono. Pero creo que siempre está esto de la forma de comunicarlo, que es lo que le da el diferencial de cada uno. Algo que yo escribo o una foto mía ya tiene algo que lo hace diferenciarlo porque cada persona es diferente. A la hora de contarlo, el tono que usas ya genera cierta diferenciación.

- ¿Qué pilar tiene la comunicación en tu blog de moda?

En todos los ámbitos, la comunicación es muy importante, sobre todo en redes sociales. Cuando estás transmitiendo algo a una audiencia que no conoces, pero igual tienes que llegar a ellos y lograr cierta empatía. Ahí la comunicación juega un papel importante en el sentido de cómo uno se presenta como enunciador y cómo te pones en el papel del público para generar una conexión con ellos. Es la clave fundamental.

-Respecto a tu contenido en el blog, cuáles son los elementos claves

Es como un acercamiento, como cosas fáciles y útiles sin perder lo estético. Más allá de dar un contenido particular, tiene que tener un estilo unificado y equilibrado en cuanto a lo visual.

- Finalmente, respecto a la industria de la moda, ¿Consideras que las revistas tienen más peso en el mundo de la moda o fue reemplazado por los blogs?

Lo que yo creo es que las revistas de moda quedaron demasiado especializadas o muy de nicho. Las revistas quedaron como un producto más exclusivo para un tipo de público. Pero para seguir el día a día, de personas que se dedican a otras cosas, pero que les interesa saber vestirse bien o saber qué se usa, las redes sociales ocuparon el lugar más relevante en cuanto a lo masivo.