Día del Labial: cómo lograr labios de impacto para el día y la noche.

Este lunes 29 de julio se celebra el Día del Labial, una de las fechas más adoradas por aquellas fanáticas de este cosmético que no puede faltar en tu neceser, ya que, además de ser esencial, resalta por completo tus labios en tu makeup habitual.

Desde tiempos antiguos, los labiales han sido una herramienta esencial para realzar la belleza y la expresión personal. Verónica Mendoza, maquilladora oficial de Natura, le explicó a Estilo las tendencias de esta temporada. “El maquillaje es una expresión artística y cada labial es una oportunidad para expresar la individualidad y realzar la belleza personal”, explica.

Una tendencia actual en el maquillaje es el uso del “lip combo”, una combinación de dos o más productos para labios como delineadores y labiales. Este método se utiliza para lograr mayor profundidad y destacar los labios, siendo popular el uso de un lápiz en un tono más oscuro que el labial para añadir volumen y definición. Complementar los labiales con brillos o voluminizadores, o combinar dos tonos de labial, también permite resaltar el volumen de los labios y crear looks únicos y destacados.

Combos de labiales para esta temporada

En esta temporada, los labios toman el centro de atención con combinaciones que van desde los tonos nude hasta los colores más vibrantes. Natura destaca dos combos de labiales intransferibles perfectos para cualquier ocasión, asegurando una duración prolongada durante todo el día.

Combo Nude Intransferible: para un look natural pero sofisticado, la maquilladora de Natura recomienda combinar un sérum labial incoloro con un labial tono nude y un lápiz delineador en un tono un poco más oscuro. Este trío es ideal para un maquillaje de día que resalta la belleza natural de los labios, ofreciendo hidratación, color y definición.

Los tonos nude hacen parte de las tendencias de esta temporada. Foto: Imagen ilustrativa

Combo Rojo Intransferible: para un efecto audaz, Mendoza sugiere utilizar un labial hidratante en tono rouge o rojo junto con un gloss labial en una tonalidad perla. Esta combinación crea un look intenso y luminoso, perfecto para eventos nocturnos o celebraciones especiales. El gloss aporta un brillo extra mientras protege los labios.

Los labios rojos siempre son protagonistas. Foto: Shutterstock

Los principales labiales que están en tendencia en las redes

Asimismo, si estás buscando un lápiz labial y no sabés cuál escoger, sin dudas, deberás prestarle atención al siguiente listado, que expone a los labiales más virales de las redes.

1. Labial Matte Intransferible Una - Natura

El labial super mate no transfiere, no mancha, no se corre y aún hidrata los labios. Posee alta cobertura que dura hasta 12 horas y una textura mousse que hidrata a lo largo del día. La exclusiva tecnología de partículas Una garantiza larga duración, ultra pigmentación y alta fijación.

El labial de Natura que está en tendencia en las redes. Foto: Natura

Precio: $13.286

2. Retro matte liquid lipcolour - MAC

La clásica textura mate en su versión líquida, con una fórmula que brinda una explosión de color de alta duración y un acabado totalmente mate para lucir labios impactantes. Este labial posee una larga duración de ocho horas, alta pigmentación y una textura uniforme.

El labial MAC que está en tendencia en las redes. Foto: Captura

Precio: $64.750

3. Ultra matte no cliche - L’oreal

Este labial en barra ultra matte se adapta a cada tipo de piel y, un dato no menor, es que posee una textura cremosa, que te hidrata por un largo tiempo, brindando un acabado mate.

El labial de L'oreal que está en tendencia en las redes. Foto: Captura