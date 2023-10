Este es el labial rojo que Taylor Swift usa y que supera la prueba de los besos

Taylor Swift está de nuevo en su 1989 era tras el relanzamiento del álbum que la consagró como artista pop hace casi diez años. Ese tiempo estuvo marcado para ella por una gran influencia de la ciudad de Nueva York, maquillaje potente, fundamentalmente el icónico labial rojo, y el cabello rubio a la altura de los hombros.

Tras la salida de 1989 (Taylor’s Version), la multipremiada artista volvió a sus bases y no se despega del labial rojo. La línea que utiliza ya pasó la prueba de los besos: Swift fue vista con su novio, Travis Kelce, y todo parece indicar que su maquillaje no se corrió ni un poco después de haber compartido una cena romántica.

Muchos íconos femeninos se han animado al labial rojo, como fue el caso de Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe y Brigitte Bardot. Hoy, se transformó en un statement de la elegancia y el buen gusto, así como también está ligado a la pasión y la sensualidad.

Foto: Twitter

Según pudieron averiguar las fanáticas de Taylor Swift, el labial que usa la blonda es el Pat McGrath. El mismo fundador de la marca, a su vez maquillador y director ejecutivo, reveló cuáles son los productos favoritos de la joven según su línea de cosméticos.

El infaltable de la artista. Foto: Twitter

El sello registrado de Taylor tiene un valor aproximado de 34 dólares y, aparentemente, puede conseguirse en cualquier tienda online. A su vez, para el videoclip de Bejeweled, de su último disco ‘Midnights’, Swift lució el LiquiLust: Legendary Wear Matte Lipstick en el tono Elson 4.

El infalible de la artista. Foto: Instagram

Nicki Nicole opinó sobre el fenómeno de Taylor Swift y sus shows en Argentina

Nicki Nicole es una de las artistas argentinas más exitosas a nivel internacional. Con tres discos en su haber, la cantante ha conquistado a diferentes audiencias en todo el mundo. Ya sea en países de Latinoamérica como en España y hasta en Estados Unidos, la autora de Alma causa furor en cada lugar donde se presenta..

En una reciente entrevista, Nicki Nicole fue consultada acerca de su colega. “¿Eres swiftie?” le preguntaron. “Creo que no me considero [swiftie] porque no sé tanto”, admitió sin problemas. “Y entonces no voy a entrar a un lugar en donde sé que hay mucha gente que lo merece”, agregó en referencia al término que utilizan quienes más admiran a la cantante norteamericana.

Luego, recordó una anécdota al respecto. “Tweeteé ‘te amo Taylor Swift’ porque venía como en un momento muy sad y ella… sus canciones definían mi vida, o sea no estaba entendiendo nada, tenía miedo de que ella me esté escuchando. Claro, yo no sabía del mundo fan de Taylor. Vos no sabés, ‘Nicki telonera de Taylor, tenés que conocer a Taylor, si Taylor va a Argentina Nicki tiene que conocerla’ y así, se hizo super viral”, confesó.