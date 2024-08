Ágatha Ruíz de la Prada: “Mi estilo puede gustar o no, pero lo caracteriza su coherencia”.

Si un nombre está de moda por estos días en Buenos Aires, sin duda es el de Ágatha Ruiz de la Prada. La famosa diseñadora española está participando en el BAFWEEK, donde ofreció una Fashion Talk junto a Mercedes Benz, además de presentar en el Centro Cultural Recoleta una espectacular muestra dedicada a su carrera y a sus diseños.

La exhibición ofrece una oportunidad única para sumergirse en el vibrante y colorido mundo de la diseñadora, quien surgió como una figura destacada de la “Movida Madrileña” de los años 80. Con una selección de textiles y bocetos que abarcan desde sus primeros diseños hasta sus creaciones más recientes, esta exposición promete ofrecer una visión íntima de su proceso creativo y su evolución a lo largo de los años. Por esta razón, Vía País decidió conocer de primera mano qué es lo que inspira a Ágatha Ruiz de la Prada.

La muestra de Ágatha Ruiz de la Prada en Buenos Aires

Organizada por Carminne Dodero y Darío Campidoglio, y con la curaduría de Victoria Salías, Directora Nacional del Museo de la Historia del Traje, la muestra celebra a Ágatha Ruiz de la Prada en el marco del evento “Buenos Aires está de Moda” y se podrá visitar hasta el próximo 15 de septiembre.

“Con Carminne y con Darío siempre hemos tenido una relación muy cercana. Queríamos hacer algo en Argentina, retomar nuestros proyectos juntos. Comenzamos a hablar sobre qué podríamos hacer. Inicialmente, pensé que haríamos un desfile. Sin embargo, mi trabajo tiene dos facetas: una es la de los desfiles y la otra, que me encanta, es la de hacer exposiciones. He realizado muestras en casi todos los países de Latinoamérica, pero nunca había hecho una importante en Buenos Aires, a pesar de que tenía muchísimas ganas”, explica la diseñadora sobre cómo se originó la idea de la exposición.

Un vistazo a la muestra de Ágatha Ruiz de la Prada en Buenos Aires.

“Conozco muy bien los museos de la ciudad de Buenos Aires porque he estado investigando sobre esta idea. Finalmente, de una manera inesperada, todo se fue dando. Tuvimos la suerte de que la curaduría estuvo a cargo de la directora del Museo del Traje, una profesional extraordinaria que hizo un trabajo genial. Ya la conocía porque el museo tiene un par de trajes míos, y ahora va a tener otro más, además de los dibujos”, adelantó.

Hablar de Ágatha Ruiz de la Prada es hablar de una explosión de color

Ágatha tenía inicialmente el deseo de ser pintora. Sin embargo, la influencia de su entorno artístico la llevó a descubrir que la moda era su verdadera vocación. Desde muy joven, comenzó a explorar este campo, marcando su debut con tan solo 20 años en un desfile que reveló su visión única, influenciada por el arte contemporáneo. “Llegué al diseño a través del dibujo. Mientras algunos se acercan a esta disciplina desde la moda o la costura, yo lo hice por el dibujo”, explicó.

Al consultarle por su inspiración detrás de los colores y las formas que están presente en sus diseños, fue contundente: “La elección de lo que te pones puede tener un gran impacto en tu estado de ánimo. Al igual que una planta que se marchita en un lugar oscuro por la falta de luz, nuestra energía puede disminuir si no estamos rodeados de color y luz. No es solo una cuestión de gusto personal; influyen en nuestro bienestar. Así como todos nos sentimos mejor cuando el día es soleado y brillante, los colores vivos en nuestra ropa pueden generar una sensación interna de felicidad”.

Ágatha Ruiz de la Prada está de visita en Argentina por la BAFWEEK y para la exposición de sus bocetos y textiles en el Centro Cultural Recoleta.

Sobre los mitos y los colores “básicos”, Ruiz de la Prada sentenció: “Hay una creencia de que vestir de negro adelgaza, pero es una noción bastante absurda. ¿Realmente importa si te ves un poco más delgado o no? Lo que importa es cómo te sientes. Una persona que viste con colores se percibe más alegre y simpática que alguien que siempre está de negro, lo que puede hacer que parezca más apagada”.

Es que la diseñadora siempre ha defendido la idea de una moda que haga feliz a las personas. Para ella, esta no es solo una cuestión de estética, sino una forma de vida que debe ser cómoda y expresar al mismo tiempo: “Para mí, la ropa debe ser una fuente de felicidad. Por ejemplo, en Latinoamérica, hasta hace poco, muchas mujeres se vestían únicamente para complacer a los demás o para ser vistas de cierta manera. Sin embargo, no siempre tenemos que estar sexys. Hay momentos en los que nos apetece serlo, pero hay otros, como cuando viajas en un avión, en los que lo importante es estar cómoda”.

Sobre su secreto para mantener su arte en vigencia, Ágatha es rotunda: “Tener amigos en todas partes”. “Aunque no vengo a Buenos Aires con tanta frecuencia, he estado lo suficiente como para haber cultivado muchas amistades aquí. Siempre intento devolver un poco de la hospitalidad que los argentinos me brindan cuando están en Madrid. Por eso, en esta ocasión, me sentí rodeada de amigos, gente importante, y prensa en mi exposición. Creo que, después de todo lo que hemos vivido, la gente tiene más ganas de reunirse, de disfrutar de exposiciones y de estos momentos de encuentro. Ha sido un verdadero momentazo”, expresó.

Ágatha Ruiz de la Prada presenta en su muestra una línea del tiempo por sus bocetos.

Con más de 40 años en la industria, Ágatha ha logrado no solo crear un estilo reconocible, sino también mantener una relevancia en un mundo en constante cambio y eso es algo que ella tiene muy en claro: “Mi estilo puede gustar o no, pero lo que lo caracteriza es su coherencia. Esto hace que se me dé bastante bien organizar retrospectivas. Si se hiciera un desfile con mis diseños de los últimos 40 años, funcionaría perfectamente porque todos mantienen un discurso. En cambio, hay diseñadores que siguen demasiado las tendencias y sus trabajos carecen de consistencia. Cuando se ven todos sus diseños juntos, no hay una narrativa. En mi caso, creo que la gran ventaja de mi estilo es precisamente esa coherencia”.

ARGENTINA DESDE LOS OJOS DE AGATHA RUIZ DE LA PRADA

“Creo que el país está atravesando un momento mágico; están ocurriendo cosas muy surrealistas, y todos esperan que esto salga bien, porque si lo hace, será de gran importancia para el mundo entero. Javier Milei, vuestro presidente, es visto en España como una auténtica estrella de rock. La gente en Madrid, por ejemplo, se agolpa para verlo. Es como si hubieran venido los Rolling Stones”, aseguró.

“Milei es un político que representa una forma única de libertad, y en este momento, podría ser el político más atractivo para escuchar. A mí, escuchar a otros políticos me resulta tedioso, casi insoportable; me aburre profundamente. Pero escuchar a Milei es una experiencia completamente diferente”, sentenció.

Ágatha Ruiz de la Prada habló sobre Argentina y su visión de Javier Milei, a quien señala "está de moda".

Luego agregó: “Igualmente, tuve la oportunidad de visitar a Pepe Mujica en Uruguay, y puedo decir que fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Mujica es un hombre que comunica de manera profunda, ya estés de acuerdo o no con sus ideas. Su coherencia con su mensaje y su forma de vida me impresionaron mucho. Aunque he conocido a muchos políticos que me han aburrido, la visita a Mujica me dejó una huella significativa”.

Un ícono e inspiración en la moda: cuándo y cómo visitar su muestra

Eventos como los que se están llevando a cabo por estos días en Buenos Aires son momentos ideales para aquellos que sueñan con ser diseñadores o que están dando sus primeros pasos. Ágatha Ruiz de la Prada, con sus creaciones, continúa inspirando a las nuevas generaciones. Al consultarle por ese consejo infaltable, la diseñadora española expresó: “Que lo pase bien con lo que hace. Si te diviertes con tu trabajo, no te resultará difícil trabajar muchas horas, que hoy en día son inevitables. Así que, si te aburres, recuerda que encontrar placer en lo que haces hace que el esfuerzo sea mucho más llevadero”.

La muestra de Ágatha puede encontrarse en el salón Naranja del Centro Cultural Recoleta de martes a viernes en el horario de 13.30 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 horas. La muestra seguirá hasta el próximo 15 de septiembre y es una experiencia imperdible para los amantes de la moda.