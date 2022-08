Desde que alcanzó popularidad mediática la vida de Wanda Nara dio un giro de 180 grados. Gracias a sus primeras apariciones televisavas y posterior incursión en el mundo empresarial, la modelo supo conquistar la fama y escalar en su fortuna. Pero con la exposición también le llegaron varios escándalos.

Y cada vez que la empresaria regresa al país son decenas los rumores que circulan y se ve vinculada en numerosas polémicas pese a sus intentos de manterse alejada de los trascendidos. Siempre se filtra una foto, un audio o hasta capturas de pantalla que vuelven a poner en escena a la esposa de Mauro Icardi y esta vez no fue la excepción, por el contrario la teoría que circuló con más fuerza hablaba de un divorcio con el futbolista.

Wanda Nara y Mauro Icardi reconciliados y en Ibiza. Foto: Wanda Nara

Pero esa idea rápidamente fue desmentida por la pareja que se mostraron juntos y felices en las redes en medio de olas de rumores que apuntaban hacia el fin de su relación. Lo cierto es que después del estallido del Wanda-Gate la relación entre Nara e Icardi quedó al pendiente de todos.

Ahora la nueva pesadilla de la modelo pasa por su empleada doméstica, Carmen, quien además de filtrar el audio del supuesto divorcio del reconocido matrimonio, los acusó de no estar registrada por su trabajo, falta de pagos y de mantenerla retenida en Europa.

Wanda Nara denuncia a Carmen, su empleada doméstica. Foto: Instagram.

“Estoy en negro... dice que me quiere hacer juicio, ¿juicio de qué? Si yo no le hice nada. Saqué el pasaporte. Creo que me lo dieron por 10 años. Ella creo que el 9 o el 10 viene de allá y ya lo voy a agarrar a él, al guampudo (por Icardi), y a ella, y les voy a decir que a mí me tienen que pagar o llamo a la Policía”, fueron las primeras declaraciones de la mujer.

Luego la empleada doméstica se arrepintió y decidió dar marcha atrás con sus duras declaraciones contra la mayor de las hermanas Nara, pero fue demasiado tarde. La empresaria argentina confirmó en las últimas horas que iniciará acciones legales en su contra por “amenazas mediáticas”.

El duro descargo de Wanda Nara contra Carmen, su empleada doméstica

A través de un fuerte comunicado publicado en su perfil de Instagram, la mediática aseguró “en virtud de las manifestaciones públicas y las constantes amenazas mediáticas realizadas por la Sr. Carmen Cisnero Reboledo” que “nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia”.

El descargo de la también representante de Mauro Icardi llega a raíz del interes mediático que despertaron las declaraciones públicas de Carmen que incluyeron: “Seguir fabulando sobre intimidades mías, de mi familia y en especial de mis hijos menores”, disparó.

El contundente mensaje de Wanda Nara tras reconciliarse con Mauro Icardi. Foto: Captura de pantalla

“La misma ha permanecido voluntariamente en dicho país, recibiendo atención médica incluyendo gastos médicos y estéticos, también 4 dosis de vacuna covid que demuestran el no abandono en ningún momento. Incluyendo personal que la asistía, acompañaba y esperaba en cada trámite o visita médica”, detalló tras su regreso a Ibiza con su esposo y sus hijos.

Y reveló que hasta gestionó y cubrió los gastos personales de la “documentación italiana y pasaporte de su país de nacimiento”, además de sus gastos personales.

Para cerrar consignó “atento las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias” que iniciará “acciones judiciales en Italia donde ya consta un proceso judicial en su contra”. Y en ese sentido aclaró que dichas acciones “tienen como objeto no generar más daño y preservar la verdad de la información”.