Idas y vueltas, rumores y escándalos son solo un poco de lo que caracteriza a la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Con un comienzo polémico y un desarrollo aún más tambaleante, la pareja se ha configurado como una de las más mediáticas en el mundo del espectáculo argentino. Es tan así que, por momentos resulta difícil estar al día con los muchos sucesos que día tras día van ocurriendo en esta historia de amor.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: @mauroicardi)

Recordemos que, hace menos de un semana unos audios que anunciaban el divorcio de la empresaria y el jugador de futbol fueron filtrados, supuestamente por su empleada doméstica Carmen, a quien la pareja no le estaría pagando el sueldo según denunció la misma.

Pero lejos de prolongarse en el tiempo, en las últimas horas se pudo ver a Wanda y Mauro reconciliados y disfrutando de unas exclusivas vacaciones en Ibiza, haciendo borrón y cuenta nuevo de lo ocurrido en estos pasados días.

Wanda Nara y Mauro Icardi reconciliados y en Ibiza. Foto: Wanda Nara

Fue así que, las redes sociales explotaron en desconcierto, asegurando miles que no habría coherencia entre lo ocurrido recientemente al interior de la pareja y su tan inesperada reconciliación al calor del verano europeo.

Es en este sentido que, Wanda decidió arrojar un explosivo tuit haciendo frente a todos los dichos “No creo que sea importante mi estado civil, soy un poquito más que la mujer ‘De’, tengo ingresos suficientes como para decidir mi vida sin depender de nadie. Si elijo estar con quien quiero estar es por amor a mi familia. Que vale muchísimo más que cualquier cosa.”

El contundente mensaje de Wanda Nara tras reconciliarse con Mauro Icardi. Foto: Captura de pantalla

Qué decía el audio filtrado de Wanda Nara

A principios de la semana pasada, el programa de televisión “LAM” dio a conocer un audio que anunciaba el supuesto divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Allí, se puede escuchar a la empresaria hablando con su empleada doméstica, quien habría sido la responsable de la filtración, diciendo “Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.