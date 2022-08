En octubre del 2021 estalló el Wandagate cuando Wanda Nara descubrió el affaire que tuvo Mauro Icardi con la China Suárez. Desde aquel momento que los protagonistas de esta historia y su círculo fueron alcanzados por el escándalo y tuvieron que sortear varios momentos complicados.

Sin embargo, cuando la tranquilidad parecía reinar en la vida de los tres principales involucrados, la polémica volvió a estallar. Y es que hace unas semanas se la vio a la mayor de las Nara vacacionando en Ibiza, lejos del futbolista del PSG y acompañada por amigos y familia.

Se despidió del verano de Europa Foto: Instagram/wanda_nara

Desde ese momento, comenzaron a circular nuevos rumores que aseguraban que Wanda y Mauro estaban pasando por una nueva crisis de pareja. Tras un descanso en las playas españolas, la empresaria tocó suelo argentino acompañada sólo por su estilista. Horas después, circularía un audio que reavivaría el escándalo.

Los audios que dieron inicio a una nueva etapa del Wandagate

Hace unos días que LAM (América TV) mostró al aire un audio donde Wanda Nara confirmaba que uno de los motivos de su viaje al país fue la concreción del divorcio con Icardi. “”Bueno, Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, se escucha en el audio.

Horas después, comenzaron a circular audios de Carmen, la empleada de la rubia donde la acusaba de tenerla en malas condiciones: “Estoy en negro... dice que me quiere hacer juicio, ¿juicio de qué? Si yo no le hice nada”. Circuló que la mujer estaba varada en Europa y que la empresaria no la ayudaba ni le pagaba.

“Saqué el pasaporte. Creo que me lo dieron por 10 años. Ella creo que el 9 o el 10 viene de allá y ya lo voy a agarrar a él, al guampudo (por Icardi), y a ella, y les voy a decir que a mí me tienen que pagar o llamo a la Policía”, se la escucha decir en otro de los audios.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda, sin embargo, no se quedó atrás y le habló a la mujer: “Carmen, sabés perfectamente que cuando quieras volver yo te saco el pasaje. Apenas quieras volver me avisás, pero no estás presa, apenas necesites irte me lo avisás”, siguió.

Foto: captura pantalla

“Lo que no puedo creer es que digas esas cosas en la tele, vos me decías que no eras así, siempre criticaste a las personas que hacían eso, la verdad que no entiendo, siento que te ayudamos con todo lo que vos siempre necesitaste. Si ahora te estás queriendo ir no me parece que tengas que pedirlo en la tele”, arremete.

La empleada se arrepintió

Luego de todo el escándalo que se desató, Carmen decidió dar unos pasos atrás y aclarar cómo se dieron las situaciones y en qué contextos dijo los comentarios: “Yo no tengo nada que decir, ella me ha regalado ropa y he conocido todo el mundo. Es muy generosa pero los periodistas son muy chusmas, dijeron cosas que no son”.

La empleada de Wanda le reclamó dinero y pasajes para volver a Argentina. Foto: Captura

Además, dejó entrever que las conversaciones se dieron en un ámbito íntimo y que un amigo suyo la traicionó y filtró todos los audios. Pero aclaró que está muy agradecida por lo que le dio Wanda.

El supuesto cuarto donde dormía la empleada de Wanda

Según había circulado en los medios, Carmen estaba varada en una casa de campo que tienen Icardi y Nara en Milán. Y días atrás se filtró el lugar donde aseguraban que dormía la mujer. En A la tarde (América TV) mostraron la foto de un ambiente muy pequeño que parecía un lavadero y tenía una cama.

El supuesto cuarto donde dormía Carmen, la empleada de Wanda Nara. Foto: A la tarde

Aparentemente ese era el cuarto de la empleada, sin embargo, después de que estalló toda la polémica, la mujer se encargó de desmentir rotundamente todas las versiones: “Duermo en un cuarto grande que tiene dos camas y ventanas que dan al lago. (...) Lindo cuarto, lindo todo. Dicen cosas que no son”.