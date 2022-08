Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran una vez más en el ojo de la tormenta, tras haberse filtrado un audio de ella anunciando que se se divorciaría del jugador de fútbol.

Desde ese entonces muchas han sido las hipótesis en torno al responsable de que tal noticia se develase, girando la principal alrededor de la empleada doméstica de la pareja, Carmen.

Pero como si ello fuera poco, paralelamente se dio a conocer que Carmen no recibe un sueldo desde hace casi tres años “Yo hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae” aseguraba la misma al programa de televisión “Intrusos” vía mensaje de voz.

Para colmo de males, en las últimas horas un video comenzó a viralizarse: allí se puede ver a Wanda siendo filmada por una de sus amigas mientras aspira mientras que, la mujer detrás de cámara dice “La imagen que nunca verás, Wanda Nara aspirando”.

Qué dijo Wanda Nara tras los dichos de su empleada doméstica

Como si los audios filtrados fueran poco, tras haberse viralizado los dichos de la empleada doméstica de Wanda Nara, se dio a conocer una conversación entre ambas.

“Carmen, me dijeron que llamaste diciendo que no te pago. ¿Es un chiste? ¿Con quién estás hablando de la tele? ¿Que no te pago? ¿Que no tenés papeles? Lo que no puedo creer que me hables así, que digas esas cosas en la tele; vos dijiste que vos no eras así, que nunca hubieras hecho una cosa así” se podía leer furiosa a Wanda en el chat, el cual fue difundido por el programa de televisión “LAM”.

“Siempre criticaste a las personas que hacían eso. La verdad que no entiendo, porque siento que te ayudamos en todo lo que siempre necesitaste, y si te querés ir no me parece la manera que vayas a pedirlo a la tele” aseguraba Wanda.