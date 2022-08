Wanda Nara se encuentra pasando unos días en Argentina, en medio de los rumores de divorocio con Mauro Icardi. Ya sea por resolver sus cueestiones legales vinculadas al matrimonio, lo cierto es que la empresaria aprovecha el tiempo en el país al máximo.

En las últimas horas, Wanda compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su paseo por un famoso shopping de Avellaneda, donde fue a visitar su local de productos cosméticos. Allí se la pudo ver entre la multitud que fue a saludarla, en joggers, tacos altos y blazer en color negro.

“Ayer fui al local de Wanda Cosmetics en el Alto Avellaneda y quedé enamorada. Gracias a todos por acompañarme! Amo conocerlos”, escribió la mediátca junto al video.

Rumores de crisis entre Wanda e Icardi, ¿confirmados?

Hace semanas que la pareja está inmersa en rumores de crisis y rotura, mientras que los trascendidos mostraban a un Icardi queriendo darlo todo para recuperar el amor de Wanda. Sin embargo, en el audio privado que se filtró, la modelo no deja mucho margen para la especulación: “Estoy haciendo el divorcio”, dijo.

El programa de América, LAM, puso al aire los audios privados de Wanda, dando así por prácticamente consumado el vínculo amoroso entre ellos.

El look de Wanda Nara en su vista a Avellaneda Foto: Instagram

Se filtraron audios privados de Wanda Nara

“Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

Estas fueron las palabras de Wanda Nara que le envió a una empleada. Esta mujer, Carmen, hace poco acusó a la modelo de haberla dejado varada en una casa de campo en la ciudad de Milán, aunque Wanda negó conocerla.