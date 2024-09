“Tengo miedo”, la dura confesión de Sofi Martínez sobre la maternidad y su relación con Diego Leuco

Sofi Martínez, una de las periodistas deportivas más queridas del país, se abrió por primera vez sobre un tema personal que la inquieta: la maternidad. A sus 30 años, Sofi confesó que, aunque prioriza su carrera en este momento, la presión de formar una familia la persigue. En una charla íntima en el programa Perros de la Calle, conducido por Andy Kusnetzoff en Urbana Play, la periodista habló con sinceridad sobre el miedo que siente ante el paso del tiempo y las expectativas que conlleva ser madre.

“Yo pasé la barrera de los 30 años y sabemos que, para una mujer, desde ahí tu momento reproductivo tiene una fecha límite”, comenzó Sofi, visiblemente reflexiva. “Se retrasaron un montón de cosas con respecto a tener mi propia familia, y aunque esos objetivos no dejan de estar, me gusta darle prioridad a lo laboral, a lo que me entusiasma y me motiva”, continuó.

Sin embargo, dejó claro que la posibilidad de postergar la maternidad también le genera cierta ansiedad. “Tengo miedo de que después esa barrera me juegue en contra”, confesó con honestidad.

Sofi Martínez, entre el reloj biológico y su pasión por el trabajo

Sofi no duda en expresar el gran amor que tiene por su trabajo. La periodista supo destacarse cubriendo eventos como el Mundial de Qatar 2022 y diversos programas en medios de renombre. Esta pasión por su carrera es una de las razones por las cuales decidió postergar, al menos por ahora, el sueño de ser madre.

Dibu Martínez junto a la periodista Sofi Martínez, en la nota del ciclo "Llave a la Eternidad". (Gentileza).

Sin embargo, la idea de congelar óvulos, una opción por la que muchas mujeres optan hoy en día, parece resonar en su mente. “Lo que te permite esto es detener el paso del tiempo. Te sacás una mochila enorme de encima si congelás óvulos”, comentó la ginecóloga Marisa Geller, invitada al programa, quien le explicó los beneficios de esta alternativa.

Sofi Martínez ganó gran relevancia dentro del mundo del periodismo deportivo.

Además de hablar sobre la maternidad, Sofi también se refirió a su presente sentimental. Tras su separación de Diego Leuco, uno de los periodistas más populares de la televisión argentina, Sofi aclaró que mantienen una buena relación.

Sofi Martínez y Diego Leuco estuvieron en pareja por más de 2 años.

“Con Diego nos queremos y nos admiramos mutuamente, pero no la pasamos bien durante la separación”, compartió. Aunque disfruta estar de novia, actualmente valora su tiempo en soltería, enfocada en su crecimiento personal y profesional.