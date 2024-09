¿Volvieron? Qué se sabe del nuevo encuentro entre Diego Leuco y Sofi Martínez

Hay parejas que marcaron un antes y después en el mundo del espectáculo argentino. Entre ellas se encuentra la de Diego Leuco y Sofi Martínez, dos periodistas que encontraron el amor durante el Mundial de Qatar 2022.

El reencuentro de Sofía Martínez y Diego Leuco

Los comunicadores se mostraban muy cariñosos en las redes sociales. Sin embargo, en octubre del año pasado, la pareja decidió culminar su relación y por ende, los rumores sobre lo que habría sucedido se hicieron más fuertes.

“Leuco la canchereó. Quería dominar la relación, imponerse, establecer los tiempos, y ella es una mujer de carácter y de muy fuerte personalidad”, destacaron desde Socios del Espectáculo sobre las posibles causas de su separación.

Así fue la contundente reacción de Diego Leuco a los dichos de Sofi Martínez sobre su relación: “Comparto”

Tras este panorama, la pareja ha sido víctima de múltiples rumores sobre su vínculo. El último ocurrió en las últimas horas, cuando destacaron que los periodistas se habrían dado una segunda oportunidad.

¿Sofi Martínez regresó con Diego Leuco?

Los primeros rumores comenzaron a fines de agosto, cuando Sofi Martínez condujo los Premios Ídolo de Luzu TV con Nico Occhiato. Durante una de ternas, estaba presente Leuco, por lo que el fundador del canal de streaming no dudó en bromear con la periodista.

“A alguno conocés de esta terna vos, ¿no?”. Y ella respondió con una sonrisa: “Sí, a alguno puede ser, eh”.

Seguidamente, Occhiato le preguntó a Sofi si le había gustado el corte de pelo que tenía Leuco, a lo que la periodista no dudó en decir que sí.

“Sí, la verdad que me gustó mucho. Se sacó el jopo en realidad”, confesó la comunicadora sin tapujos.

¿Está bien? Sofi Martínez reveló que padece de una enfermedad: “No son buenas”

Tras ese momento, en la premiación, Pochi de Gossipeame destacó un elemento que podría confirmar su nuevo acercamiento. A través de su cuenta, reveló que Sofi Martínez habría usado el saco de Leuco durante un momento puntual de la ceremonia.

La publicación de Pochi sobre el nuevo acercamiento de Diego Leuco con Sofi Martínez.

“¿En los Premios Ídolo, Sofi Martínez con el saco de Diego Leuco?”, detalló la periodista con una foto de ambos con el saco del periodista.

Con quién más ha sido vinculada Sofi Martínez

Desde otro aspecto, esta no sería la primera vez que vinculan a Martínez con una persona. Este año, aseveraron que la periodista habría estado con Marcos Ginocchio durante la Polenta y con Pablo Aimar, algo que tuvo que desmentir.

“Mi madre me ha llamado, y me dijo: Sofía, pará un poco, dejá de voltear muñecos (Bromea). Ahora, vale la aclaración, no es así. No estoy con nadie de todos los que se han dicho. La desmentida es absoluta”, aseveró la comunicadora durante su programa “Perros por la Calle”.