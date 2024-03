Sofi Martínez contó el horrible y repetitivo hecho de acoso que vivió en la calle: “Una mirada que me asustó”

Sofi Martínez es una periodista argentina de 30 años, que comenzó a trabajar en medios de comunicación desde muy joven, pero saltó a la fama internacional en 2022 tras sus recordadas entrevistas a Lionel Messi y al resto de los jugadores de la Selección Argentina. En paralelo, ganó poder en las redes sociales.

Actualmente, Sofi se encuentra trabajando en “Perros de la calle”, en “Generación F” y es parte de la plantilla de periodismo deportivo en la TV Pública. Además, en su perfil de Instagram posee más de 1.7 millones de seguidores, dónde postea sobre sus trabajos y su vida personal.

El éxito periodístico de Sofía Martínez. Foto: El trece

En esta oportunidad, en una entrevista con LAM (América), Sofi contó una horrible experiencia de acoso que sufrió en los últimos días. “Dos días de la semana pasada vino una persona especialmente preguntando por mí, queriéndome acompañar al auto, pidiéndome el número de teléfono, con una mirada que me asustó”, comenzó el relato la periodista.

El fuerte relato de Sofía Martínez. Foto: web

“Esto fue el jueves y el viernes de la semana pasada. Y el lunes, salí y lo vi venir otra vez. Venía justo con el director de la radio y le pedí que me acompañara al auto”, explicó con temor. Luego, comentó cómo comenzó todo: “Me llamó la atención que me pidiera el teléfono y le dije que me escribiera por redes sociales. Y ahí empezó con que por qué no, que lo dejara acompañarme al auto y eso, más invasivo desde ese lado”.

Sofía Martínez y el duro momento que atravesó.

Finalmente, concluyó: “Yo le dije que me tenía que ir porque tenía que laburar y estaba llegando tarde, cosa que es cierta, siempre estoy yendo de un laburo al otro y ahí por suerte todo tranquilo. Todo pasó y me metí en un kiosco como para hacer tiempo, por las dudas, y listo. Es para estar atenta”.

Sofí Martínez habló sobre su relación con Diego Leuco

En la misma entrevista con LAM (América) le preguntaron a Sofi Martínez sobre su expareja, Diego Leuco insinuando de que habían vuelto, y la periodista respondió: “No, ninguna vuelta olímpica. La última vuelta olímpica fue con la Selección Argentina en Qatar 2022. Fue la mejor que tuve”. De todas maneras, aclaró que se continúan hablando y remató: “Creo que no es amistad, pero seguimos igual que antes”.