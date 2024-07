¿Está con Marcos Ginocchio o Pablo Aimar? Sofi Martínez aclaró su situación amorosa

Sofi Martínez no deja de ser tendencia en los medios de comunicación. Después su entrevista con Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, la periodista comenzó a ser de interés para muchos fanáticos.

“No hay nene que no tenga tu remera, ya sea la original o la trucha o la inventada, la imaginaria. De verdad, marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Y eso, ya lo tenés. Así que gracias, capitán”, le expresó Martínez al Capitán de la Selección Argentina en el Mundial 2022.

Ahora bien, uno de los focos de interés que tienen los usuarios con Martínez son sus relaciones. Después de terminar con Diego Leuco, se ha vinculado a la comunicadora con Pablo Aimar y Marcos Ginocchio.

Los rumores indican que Sofi Martínez estaría saliendo con Pablo Aimar. Foto: Instagram Sofi Martínez

Debido a estos rumores, Martínez decidió romper el silencio y aclarar su situación amorosa en el programa “Perros de la Calle”.

Cuál es la situación amorosa de Sofi Martínez

La periodista explicó su situación en su programa “Perros de la Calle”. En ese momento, Martínez estaba en vivo desde París, dado que estaba haciendo la cobertura de los Juegos Olímpicos 2024.

En la emisión, Evelyn Botto decidió sacar a la luz los rumores de romance de Sofi Martínez, al recalcar en tono de burla que estaría con todo el mundo.

“¿Cómo hacés? Porque según Teleshow estás saliendo con Pablo Aimar, estás saliendo con Marcos Ginocchio, estás saliendo con Lady Gaga y con uno de la comisión que te hizo una propuesta en un barco. Contame ¿cómo hacés?”, destacó la periodista, causando la risa de Martínez.

Sofi Martínez y Marcos Ginocchio Foto: web

Seguidamente, Nicolás “Harry” Salvarrey se sumó a la broma al darle la bienvenida al poliamor. Fue en ese momento cuando Martínez recalcó que no estaba saliendo con nadie por el momento.

“Bienvenida, Sofía, al poliamor”, expresó Salvarrey con burla, a lo que Sofi aclaró: “Mi madre me ha llamado, y me dijo: Sofía, pará un poco, dejá de voltear muñecos (Bromea). Ahora, vale la aclaración, no es así. No estoy con nadie de todos los que se han dicho. La desmentida es absoluta”.