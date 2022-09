Tamara Báez arremetió contra la supuesta tercera en discordia de L-Gante: “¿Esto es real?”

Hace algunos años que la fama de Tamara Báez comenzó a crecer gracias al éxito de L-Gante, su novio y padre de su hija, Jamaica. De esta forma, la joven logró conformar su propia comunidad de fanáticos y en su cuenta personal de Instagram acumula más de 908 mil seguidores que esperan ansiosos cada uno de sus posteos.

En los últimos meses, Tamara y L-Gante atravesaron numerosas crisis de pareja y hace algunas semanas los rumores sobre infidelidad fueron mucho más frecuentes. Sin embargo, la joven se encarga de dejar bien en claro las cosas en su perfil de la red social de las fotos.

L-Gante y Tamara Báez en España. Foto: Instagram

Tamara Báez sin filtro contra la supuesta tercera en discordia

Con una imagen de la televisión durante el programa de este miércoles de Nosotros a la Mañana, Báez se burló de una supuesta mujer que asegura haber estado con L-Gante. La joven fue al piso del programa para hablar sobre algunas amenazas que habría recibido por parte de Tamara, a quien no le importó mucho lo que dijeron de ella.

Otra bailarina de L-Gante lo expuso en medio de los rumores de infidelidad con Tamara Báez. Foto: Captura de pantalla

Con una extensa risa y el audio viral de: “Dije ¿qué? Me quedé como what the fuck, ¿esto es real?”, Tamara ninguneó a la joven que se encontraba hablando en el programa de espectáculos. Horas después, subió un video gracioso de TikTok dejando entrever lo poco que le importan las críticas y los rumores que se digan de ella.

Por su parte, Karina Iavícoli aseguró que la situación entre Tamara y L-Gante es insostenible, incluso estarían interviniendo los abogados. “Ella no querría que Elian siga viendo a Jamaica, la hija que tienen en común, ya las cosas pasan a otro plano”, dijo la panelista.

“Me contaron también que Tamara habría tenido una historia con alguien, entonces, si Elian había estado con la bailarina, quedaron como un empate”, contó Karina en referencia al video donde se lo ve a L-Gante salir acompañado de un hotel alojamiento por otra mujer.