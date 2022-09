L-Gante y Tamara Báez se encuentran una vez más en medio del ojo de la tormenta. La pareja que inició durante la adolescencia de ambos, está en una permanente crisis que habría desembocado en una separación.

Si bien en el último tiempo se hablo reiteradas veces acerca de que la pareja habría llegado a su fin, esta oportunidad parecería ser la definitiva producto de rumores de terceros en discordia.

L-Gante y Tamara Báez junto a Jamaica en España. Foto: Instagram

Todo arrojaría que L-Gante estaría saliendo a escondidas con Luli Romero, una bailarina con quien se lo vio saliendo de un hotel. Pero, como si ello fuera poco, una nueva bailarina del cantante de cumbia 420, Mica Salatino, aseguró que él habría querido engañar a Tamara con ella.

Qué dijo la nueva bailarina en discordia

En diálogo con “Nosotros a la mañana”, Mica Salatino, bailarina de L-Gante, aseguró que él habría querido engañar a Tamara Báez con ella.

La supuesta nueva tercera en discordia afirmó que el cantante de cumbia 420 no estaba separado al momento de acercársele, y que su vínculo “fue todo por chat”.

Otra bailarina de L-Gante lo expuso en medio de los rumores de infidelidad con Tamara Báez. Foto: Captura de pantalla

Ante la pregunta acerca de si existió “sexting” de por medio, Mica relató “Él vio mis fotos pero no. Yo no mezclo las cosas, no me quiero desubicar tampoco, pero sí la oportunidad la tuve”.

Pero como si todo ello fuera poco, la bailarina respondió a la amenaza de Tamara de “hundirla” y lanzó “Capas tiene el cu... sucio” en referencia a que la pareja de L-Gante también lo habría engañado.