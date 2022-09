L-Gante y Tamara Báez se encuentran en un momento crucial de su vida de pareja, habiéndose confirmado su separación el pasado 5 de septiembre.

A pesar de ello, la intermitente pareja sigue siendo una familia unida por Jamaica, su hija, quien el próximo 13 de septiembre cumplirá su primer añito.

Jamaica y el festejo de sus cinco meses de edad.

La pequeña Jamaica ha recibido cada mes desde su nacimiento festejos por su vida siendo amada profundamente por su mamá y papá, por lo que se espera que la celebración de su primer año sea impresionante.

Cómo fueron las fotos de Jamaica como un hada

En esta oportunidad, Tamara Báez compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías que enamoraron a sus muchísimos fans.

Allí se puede ver a su hija Jamaica en una producción de fotos, a cargo de Diana Medina Photography Art, en el marco de su primer añito.

Como un hada: las fotos de Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez. Foto: Diana Medina photography art

En un mundo de fantasías, la artista a cargo fotografío a Jamaica como un hada, rodeada de mariposas, luciérnagas y animalitos del bosque.

Como un hada: las fotos de Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez. Foto: Diana Medina photography art

“Me emociona tanto que estamos a días de tu cumple mi amor, paso tan rápido... estás tan grande, tan buenita, tanto amor que me brindas. Me haces muy feliz con tus mimos” comentaba en la publicación desbordada de amor Tamara.

Como un hada: las fotos de Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez. Foto: Diana Medina photography art

Con sus fotografías, Jamaica y Tamara se llevaron la impresionante cifra de más de 141 K de corazones rojos y cientos de comentarios de sus fans, quienes quedaron completamente enamorados de la pequeña.