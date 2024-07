¡Sin vueltas! Ximena Capristo explicó por qué terminó su amistad con Sabrina Rojas: “No soy una persona falsa”

Sabrina Rojas es una de las actrices más polémicas de Argentina. Tras su ruptura con Luciano Castro y disputa con Flor Vigna, la modelo sigue presente en los titulares argentinos.

“Tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado”, destacó Flor Vigna sobre la participación de Rojas en la ruptura entre ella y Luciano Castro.

Ahora bien, Rojas está nuevamente en la polémica. Pero esta vez no es culpa de Luciano Castro, sino por Ximena Capristo, su antigua amiga.

La ex Gran Hermano atacó a Furia y recibió ciento de criticas.

Por qué Ximena Capristo terminó su amistad con Sabrina Rojas

La modelo brindó sus declaraciones en LAM. Ahí, sentenció que le dejó de hablarle a la exesposa de Luciano Castro porque no era una persona falsa.

“Me dejé de hablar porque no fluyó más, yo no soy una persona falsa”, destacó la exanalista de Gran Hermano 2024 sobre su relación con Sabrina Rojas.

Seguidamente, Capristo expresó que no le gustaban las falsedades. Ante ello, se deterioró el vínculo mientras la actriz se separaba de Luciano Castro.

“No me gustan las falsedades, se deterioró el vínculo, ella después se separó...”, determinó la actriz en LAM.

Respecto a los motivos que causaron la pelea, determinó que no le gustaba que hablara mal de una determinada pareja. “No me gusta el manejo de que si estoy con una pareja y después hablan mal de la otra pareja”, sentenció la exanalista a LAM.

Finalmente, recalcó que era muy perceptible con la gente y que pese a que intentaron hablar, se cortó la amistad. “Me doy cuenta si tiene onda o no, si algo se cortó y con ella se cortó. Se sentó en un par de bares a hablar y como sé que hace la desentendida”, sentenció con fuerza.

La postura Ximena Capristo sobre la ruptura de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Respecto a la relación entre Rojas y Castro, la modelo sentenció que la actriz intentó seguir con su matrimonio. Sin embargo, Luciano Castro no habría sido fiel con ella.

Fausto, el hijo menor de Sabrina Rojas y Luciano Castro. Captura de Instagram.

“Ella tiene una familia con él (...) Ella varias veces quiso llevar adelante el matrimonio, ella fue muy fiel y él no y no me gusta verla en esta posición de reclamo”, recalcó la mediática sobre el matrimonio de Sabrina Rojas y Luciano Castro.

El palito de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani

Desde otro punto, Rojas expresó en su programa Pasó en América cómo se sentía respecto a la relación de Luciano Castro con Siciliani. Allí, sentenció que si bien no tenía que ver en la relación, destacaba el amor que brindaba el actor por sus redes.

La dulce foto que compartió Griselda junto a Luciano. Foto: Instagram

“Esta vez no es mi reality. Yo no tengo nada que ver. No hay nada que contar. Simplemente, son dos personas que se aman y lo cuentan en redes. Por lo menos él, porque ella, hasta ahora, no vimos que le haya declarado su amor, él sí”, comentó con ironía.