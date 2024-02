¿Se rompió el Imperio Furioso? La fuerte pelea entre Furia y Martín Ku de Gran Hermano 2024

Juliana “Furia” es una de las once participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024, con su personalidad e inteligencia conquistó a la audiencia del reality y se convirtió en unas de las jugadoras más importantes de la edición. Comenzó con un grupo y transita las últimas semanas con nuevas alianzas.

Durante las primeras semanas, Furia formó el grupo de las “furiosas” junto a Carla, Catalina y Agostina, pero el grupo se desarmó por la ida de las dos primeras jugadoras y por el desencuentro con la última. Más tarde, intentó jugar con Manzana y Emmanuel, pero la traicionaron.

Furia de Gran Hermano 2024 y sus diferentes alianzas. Foto: Telefé

En las últimas semanas, Furia se mostró muy unida a Martín Ku y juntos conformaron el “Imperio furioso”, pero la jugadora está dudando de la lealtad de su compañero y atravesaron una discusión. “Cada vez que me acerco, te levantas y te vas. Ponete en mi lugar, si uno va, se sienta y se van, váyanse a la conc** de su madre”.

Además, agregó muy enojada: “Yo no me la fumo más, a mí no me la van a hacer. Los que la van a pasar mal acá dentro son ustedes, no yo”. Frente a esto, Martín respondió: “Pensa lo que quieras, entrenamos juntos hace dos días”, y Furia remató: “No, me parece que te juntas conmigo por estrategia”.

Furia de Gran Hermano 2024 contra toda la casa

En una conversación con Manzana, Emmanuel, Rosina y Zoe, Furia les confesó que se cansó de ser buena y les aclaró las cosas a Nicolás, Lisandro y Bautista, teniendo en cuenta que la casa está más tensa que nunca por la prueba del liderazgo y la posibilidad de ganarse una casa. A Bautista le dijo: “la carita esa que tenes, te las vas a comer”, y aclaró: “Yo no me callo nada. Así como a mí me hacen sentir mal la estadía, yo se las hago sentir como el ort*”.

La teoría de la novia de Martín Ku sobre el alejamiento de Furia de Gran Hermano 2024

Tras la pelea entre Martín Ku y Furia, la novia del participante publicó una historia en Instagram sobre los motivos del posible alejamiento. “Más allá de las bromas y las risas, hace unos días que Martín viene bajoneado. No busca aislarse ni de Furia ni de sus amigos. Los que lo conocemos sabemos que esa carita y sus silencios son parte de una tristeza que viene acumulando”.

Además, aclaró: “Ve entrar familiares y espera que entre uno suyo. Martín está triste y muchos no se dan cuenta. No sean duros con él. Cuando vaya y lo recargue de amor y pilas, volverá a ser él”.