Sabrina de Gran Hermano 2024 reaccionó al descargo de Brian y reveló duros detalles de su relación: “Fue heavy”

Desde su salida de Gran Hermano 2024, Sabrina Cortez ha causado un gran revuelo debido a su situación sentimental. La última eliminada del reality fue señalada de infiel por su relación dentro de la casa con Alan, mientras afuera su novio Brian continuaba esperándola y apoyándola a pesar de su juego.

Finalmente, tras salir de la competencia, Sabrina se enfrentó a la realidad y estalló la pelea con su ex novio, Brian Fernández. Luego de que el joven haya mostrado la última conversación que mantuvieron por WhatsApp antes de entrar a Gran Hermano 2024, la mendocina hizo su propio descargo.

Brian, el novio de Sabrina de Gran Hermano, publicó un duro descargo en redes. Captura de pantalla.

“Perdoné cosas que no debería haber perdonado”, aseguró este martes, al aire de Cortá por Lozano cuando reaccionó en vivo al letal comunicado que su ahora ex novio hizo sobre en Instagram.

Sabrina y su novio Brian

“Yo no iba a decir nada ni iba a exponer absolutamente nada de mi relación pero lo único que tuve en el medio fue una llamada con mi familia y la verdad que no se comportó tan bien como muestran”, sostuvo Sabrina después de que en el programa le mostraran lo que había escrito por su ex novio.

Sabrina Cortez reveló detalles de su relación con Brian Fernández

En su descargo, Sabrina insistió en que la relación con su ex pareja no venía siendo buena antes de ingresar a Gran Hermano 2024. “No fue todo esto que ven ustedes. Fue heavy. Pasaron cosas... Mi familia tuvo que... Pasaron cosas. La verdad que no lo quiero exponer tampoco a eso”, comentó frente a cámara.

Si bien decidió preservar cierta intimidad, Sabrina dejó en claro que su noviazgo no fue color de rosas. “No es todo tan así. Pero te banco Bra... vos y yo sabemos lo que fue esa relación. Sabés que me fui un mes a Córdoba, que te chupó tres huevos. Volví para solucionar lo de nuestra relación, también te chupó un huevo... Entré a Gran Hermano y las cosas se dieron así”, comentó.

Por último, la ex participante dejó entrever que Brian le fue infiel. “Perdoné muchas cosas que no debería haber perdonado. Pero es un tema nuestro”, dijo tras ser acusada por lo mismo debido a su comportamiento con Alan dentro del reality show.

Tal como expresó en el debate de Gran Hermano, la ex hermanita señaló que por ahora no sabe cuál es su estado civil. “No lo sé porque no hablé con Brian. Necesito hablar con él de un montón de cosas”, concluyó.