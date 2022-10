Revés judicial para Wanda Nara y Mauro Icardi en la causa de su exempleada.

Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a ser noticias, pero esta vez por la decisión que tomó la Justicia, la cual falló a favor de su exempleada María Carmen Cisnero Reboledo.

Denuncia que se conoció en agosto de este año y que fue bastante mediática, ya que la exempleada de la empresaria y su familia señaló trata de persona y reducción a la servidumbre por parte de Nara, Icardi y la madre de la rubia.

“Venimos por esta vía, a formular denuncia penal contra Wanda Solange Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo, todos residiendo en el extranjero, siendo esto de público conocimiento, conforme en principio a los delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre, artículos 145 bis y 140 cc del Código Penal”, señala la denuncia.

Wanda Nara Foto: Alejandro Cipolla

Nara trató de negar la situación, señalando que todo se trataba de una maniobra para afectar a su familia, pero la Justicia decidió seguir con la investigación.

“Descartar la eventual comisión de los delitos allí mencionados sin antes escuchar en primera persona el relato de la víctima, no resulta adecuado”, expresa el fallo que compartió el abogado de Cisnero, Alejandro Cipolla.

Cuáles fueron los dichos de la exempleada de Wanda Nara

Carmen le aseguró a “Intrusos” vía mensaje de voz que ella no recibía sueldo: “Yo hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae”.

Qué ha pasado con Wanda Nara y Mauro Icardi

Después de que se conoció el fallo, también se supo que Mauro Icardi había regresado a Turquía.

Mauro Icardi regresó a Turquía tras estar unos días en la Argentina. Foto: Gentileza Instagram.

El futbolista compartió en sus historias de Instagram una foto de él en el avión, junto a la frase “Volviendo, feliz”, confirmando no solo su regreso a su equipo, sino una posible reconciliación con la empresaria.