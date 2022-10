¡Lo hizo de nuevo! Wanda Nara se robó todas las miradas con un vestido negro y un antifaz

Desde llegó a la Argentina Wanda Nara está en boca de todos. Lo cierto es que la confirmación de su separación con Mauro Icardi tomó a todos por sorpresa y explotó en el mundo de la farándula.

Pero además, desde que se encuentra en el país se luce como jurado en el nuevo programa de Telefe, “¿Quién es la máscara?”. Allí juega con sus compañeros Lizy Tagliani, Karina La Princesita, Roberto Moldavski y Natalia Oreiro a adivinar quién es el famoso debajo de un divertido disfraz.

Wanda Nara en ¿Quién es la Máscara? Foto: Instagram/wanda_nara

Pero esta vez fue ella quien quiso disfrazarse y dejó a varias boquiabiertos con su imagen. Fue a través de las redes sociales donde la empresaria compartio unas fotos donde sel puede ver con un antifaz y un vestido muy sensual, al cuerpo con un tajo para el infarto y mucho vuelo.

Los miles de “me gusta” de los admiradores no se hicieron esperar y tampoco faltaron comentarios de todo tipo. La empresaria recibió más de 75 mil corazones rojos en cuestión de horas y mensajes como: “Hernosa como siempre”, “Sos hermosa y lo que te pongas te queda bien”, “No podes ser tan linda así” y “Se pasa de Diosaaaa”.

Jugado vestido Foto: Instagram/wanda_nara

El pícaro mensaje de L-Gante a Wanda Nara

En medio de versiones que vinculan a Wanda Nara y L-Gante en un romance, el líder de la 420 deslizó un pícaro comentario en un reciente posteo de Instagram de la jurado de Telefe.

Se trató de una imagen que Wanda compartió por Instagram también con motivo del programa en la que se mostró con una máscara. Rápido de reflejos, el músico aprovechó la situación para dejar su comentario. “Ah bueno, esa enmascarada”, fue su primer mensaje, luego lo cambió: “Buena la de la patita arriba”.

Enamoró a todos con su look Foto: Instagram/wanda_nara

Lo insoito fue que en el mismo posteo también se manifestó Mauro Icardi, quien al ver las cautivantes fotos de su ex, no pudo evitar expresarse y soltó: “Linda”. Esta vez, en la nueva publicación aún no aparecieron mensajes del futbolista ni del cantante.