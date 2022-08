Chano Charpentier volvió a mostrarse activo en sus redes sociales y alegró a todos sus fans. A través de una publicación en Instagram, el cantante ex líder de Tan Biónica compartió una foto y luego interactuó en Twitter.

La primera publicación de Chano Charpentier en Instagram, después de varios meses, superó los 100 mil ‘me gusta’ y los 10 mil comentarios de sus fans alegres por reaparición.

Chano Charpentier volvió a mostrarse activo en sus redes sociales Foto: Instagram

Sin embargo, la vuelta no quedó solamente allí. El músico usó su cuenta de Twitter, como en los viejos tiempos, para interactuar con sus seguidores.

En la red social del pajarito azul, el ex líder de Tan Biónica se tomó un momento para responder algunos mensajes. “Estoy muy bien y muy sano . Gracias a ustedes por rezar por mí” aseguró tras la pregunta de una seguidora. “En unos días vengo con buenas noticias” adelantó.

Chano Charpentier Foto: Twitter

Bambi Charpentier recordó el momento en que le dispararon a su hermano Chano

“Fue algo que jamás te lo podés imaginar” explicó Bambi sobre el episodio que protagonizó Chano Charpentier y sostuvo: “No me explicaron qué había pasado”, por lo que no sabía la gravedad del asunto. “Él se estaba muriendo y yo no lo sabía” soltó movilizado al recordar ese día.

“El cirujano nos contó que por 10 minutos salvó su vida porque las heridas de bala hay que tratarlas en el lapso de una hora” detalló y agregó: “Tal vez ese hubiera sido nuestro último abrazo y yo no lo sabía” en referencia al último encuentro que tuvo antes de que el ex líder de Tan Biónica fuese operado de urgencia.