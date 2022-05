En cada internación de Chano Charpentier, su madre Marina salió a hablar públicamente sobre él. Siempre demostrando lo presente que está para su hijo y pidiendo respeto. Involucrada en la lucha contra las adicciones, este lunes se presentó en el Senado para proponer cambios en la Ley de Salud Mental.

Marina aclaró que hablaba no solo por ella, sino por todas las madres que le pidieron que las represente. La mamá de Chano reveló cómo es su día a día desde que el artista es adicto.

Marina Charpentier, la mamá de Chano Foto: Instagram/charpentier.marina

“Hace 20 años que yo no tengo un sábado en paz, que no puedo dormir con el teléfono apagado, porque no se que va a pasar con mi hijo al día siguiente. No sé si cuando amanece va a estar vivo”, contó. Marina Charpentier explicó que la actual Ley de Salud Mental no ayuda.

La mamá de Chano habló en el Senado Foto: Gerardo Viercovich

“Tengo posibilidades económicas y pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas que valen más de lo que gana un diputado o un senador, pero tantas madres no pueden hacer eso”, continuó la mamá de Chano.

El caso de Chano Charpentier está judicializado. Si el defensor lo ve en condiciones, es él quien decide que debe abandonar la internación antes de los 60 días. “¿Quién defiende a mi familia, quién defiende a mi hijo, que está con una gran depresión? (...) Una ley no puede decidir si una internación debe durar 30 o 60 días”, manifestó.

Marina Charpentier, la mamá de Chano.

Qué propone la mamá de Chano Charpentier

Marina sostuvo que debe cambiarse el artículo 20 de la Ley de Salud Mental, que dice que la internación del paciente debe ser por su propia voluntad. “Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él”, expresó.

Marina Charpentier - Captura de video

Además, la licenciada explicó que habla en nombre de las madres que no tienen los mismos recursos que ella para internar a su hijo.