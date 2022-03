Chano Charpentier tocó este sábado en el Teatro Gran Ituzaingó para sus fanáticos. Sin embargo, en el medio del show, mientras sonaba su reconocida canción “Loca”, sus seguidores comenzaron a preocuparse.

Chano y su banda

En un vídeo desde la tribuna se puede ver al cantante en un mal estado de salud, balanceandose sobre su propio cuerpo a punto de caerse y por momento no pudiendo seguir la letra del hit que el mismo escribió para su ex banda, Tan Bionica.

“¿Nadie se dió cuenta de que Chano no podía hacer un recital en ese estado? Un límite te pido. La salud mental importa más que dar un buen show”, dijo en un tweet el periodista Sebastián Tempone.

Los mensajes no tardaron en llegar. “Dejate ayudar”, “A todos nos dolió verte de esa forma, no eras vos, no era tu esencia”, “Podes salir de esta” fueron algunos de los tantos comentarios que se vieron en la plataforma de Twitter.

El emotivo mensaje de su mamá

Marina Charpentier, es la mamá de Santiago “Chano” Moreno Charpentier y luego del confuso episodio en su casa de Capilla del Señor donde fue baleado y luego operado en el Sanatorio Otamendi, contó cómo vive la dolorosa situación de que su hijo sufra adicción.

La mujer confesó que siempre tuvo miedo de que Chano perdiera la vida. “Después de mucho trabajo terapéutico entendí que la adicción es una enfermedad como cualquier otra y le puede pasar a cualquiera”, explicó y agregó: “Nosotros no la causamos, no la controlamos y no la curamos, pero podemos acompañar”.

Además, habló sobre lo difícil que es convivir con una enfermedad así ya que “para un adicto que se mete veneno en el cuerpo, cualquier consumo puede ser el último”.