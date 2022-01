Santiago “Chano” Moreno Charpentier es un gran usuario de Twitter y utiliza la red social para acercarse a sus fanáticos, quienes le demuestran su afecto y apoyo. Esta vez, el artista sorprendió al pasar su número de teléfono.

La respuesta de Chano a una fanática.

“Cuando te sientas sol@ y cuando no. Siempre contás conmigo. Chano celu: +5491138657516. Besos”, escribió en el tuit que no tardó en viralizarse.

Chano dio a conocer su número y habló con decenas de fans, además de recibir más de 45 mil mensajes en su teléfono.

El posteo tiene más de 74 mil “me gusta” y cientos de comentarios entre sus seguidores, quienes no dudaron en llamarlo.

“Recién me entero de esto y no tengo palabras. Que tipo admirable la verdad. Lástima que mucha gente le va a escribir y capaz no va a llegar a leer a las personas que realmente lo necesitan”, expresó uno, “Por fin tengo el número del que me gusta”, agregó otra.

Durante la madrugada de este martes, el exlíder de “Tan Biónica” también compartió un video en el que le habla a toda la gente que le envío un mensaje.

“Hola amigos y amigas. Ya corté de atender llamadas por el día de hoy, me mandaron más de 49 mil Whatsapp, hablé con más de 67 de ustedes, les grabé saludos, les toqué canciones en el piano, únicas versiones e inigualables”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Con el correr de las llamadas me di cuenta que este no era un servicio que hacía para ustedes sino que yo estaba recibiendo la mayor parte que yo necesitaba de esto para hacer mejor persona, mejor hombre”.