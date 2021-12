A fines de julio Chano Charpentier debió superar una dura situación luego de recibir un balazo de parte de un policía mientras padecía un brote psicótico. Por el incidente quedó internado varios días, pero logró recuperarse y ahora se encuentra en su mejor momento con fechas de shows y en medio de rumores de un romance con Natalie Pérez.

Según trascendió, su relación comenzó cuando el ex líder de Tan Biónica aún se encontraba internado y mantuvo un intercambio de mensajes con la actriz. Luego, los rumores ganaron mayor fuerza cuando se filtró una foto durante una salida de la pareja en un bar acaramelados.

Chano en el cierre musical de "La Academia" de "ShowMatch".

Incluso el músico aseguró que “Natalie es muchas cosas” al ser consultado durante un móvil con Farándula Show. Pero luego de varios días con la versión instalada, la intérpre de “Detox” decidió romper el silencio y dar su propia versión. La actriz se encargó de desmentir el chimento a través de un fuerte descargo en su Instagram.

“Estoy leyendo notas, y no puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista”, comenzó. Y luego explicó el malentendido que generó la frase “No soy segunda opción” que mostró en una remera: “¡Pura casualidad! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”.

Natalie Pérez desmintió las versiones de romance con Chano (Instagram)

Ahora en medio de las versiones encontradas, Chano habló de su secreto para conquistar mujeres. “¿Te gusta comprar flores para las chicas pero las terminás dejando en el baúl porque no te animás a dárselas?”, quiso saber Jey Mammón en “Los Mammones”.

“Un par de veces me pasó. Las compro siempre en el mismo lugar, en el puesto de la calle Bullrich. Generalmente cuando una chica me importa compro flores ahí”, confesó. Y luego completó con una anécdota: “Me acuerdo de muchas veces de irme con las flores y no haberlas dado por diferentes motivos”.

En ese sentido recordó: “Tal vez para arreglar una pelea que se empeoró y me guardé las flores directo porque no daba darlas. Y un par de veces que me sentí un pelotud... que me guardé las flores porque no dá”. Además, en otro tramo de la entrevista, el músico reveló que alguna vez estuvo en pareja con alguien de la farándula argentina que no trascendió en los medios pero no quiso confirmar el nombre.