Fue a principios de diciembre cuando Maite Peñoñori, panelista de LAM, quien confirmó que Santiago “Chano” Moreno Carpentier (40), iniciaba un noviazgo con Natalie Pérez (35). Sin embargo, fue durante este jueves que ambos se mostraron juntos cenando en el barrio porteño de Saavedra.

El artista interpretó gran repertorio de su carrera solista, además de varias canciones de su paso por Tan Biónica junto a su hermano Bambi.

Todo comenzó cuando el músico inició su internación para su recuperación por su adicción a las drogas, quien previo a esto permaneció en grave estado tras recibir un disparo ante un confuso episodio con un efectivo policial. En ese momento, ambos se escribían por chat.

Natalie Pérez llega por primera vez a Mendoza para presentar su último disco Detox.

“Cruzaron muchos mensajes, pegaron mucha onda, y arrancaron a conocerse; se ven mucho en la casa de ella”, aseguró la angelita.

Con respecto a la familia si sabía, comentó: “Ella ya le contó a su familia que está saliendo con Chano. Que están muy enganchados, saliendo y conociéndose”, agregó. Pero no solo fue esto, la cantante compartió en su cuenta de Instagram el intercambio de audio que tuvo con su abuelo tras los rumores de un affaire con Nicolás Occhiato.

Redes de Ángel de Brito

En uno de los audios ella misma desmiente y asegura que sale con otra persona. “No salgo con ese chico, salgo con otro”.

Este viernes, Ángel de Brito compartió una imagen de Chano y Natalie compartiendo una cena, por lo que confirmó la noticia. “Otra primicia confirmada, el romance de Chano y Natalie Pérez”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Qué dijo Chano

Mientras el artista firmaba autógrafos para sus fanáticas, el portal Farándula Show le consultó sobre su incipiente romance.

“¿Viniste solo Chano? ¿Y Natalie? Se dice que estás con Natalie Pérez ¿Es cierto eso o no? ¿Podemos confirmarlo?”, le preguntaron, a lo que él respondió: “No lo sé... confirmar no, pero bue. Decir no se puede”.

A la hora de definir su relación con ella, aseguró que además de “amiga” es “muchas cosas”.