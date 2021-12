Natalie Pérez y Chano Moreno Charpentier se convirtieron en noticia durante las últimas horas en los principales medios locales, especialmente en aquellos que suelen ahondar en el rubro de espectáculos. No fue precisamente por sus canciones o trabajos, sino porque la periodista Maite Peñoñori, en el programa de TV Los Ángeles de la Mañana, confirmó que la actriz y cantante y el músico -hoy solista, anteriormente voz de Tan Biónica- están viviendo un apasionado romance. Y la noticia sorprendió a todos.

Y aunque ninguno de los dos involucrados se ha referido abierta y oficialmente a estos rumores de romance hasta el momento (lo que no hace más que alimentar las versiones y todo el ‘runrun’), Natalie Pérez sí eligió sus redes sociales para compartir un recuerdo no demasiado feliz que le quedó de su paso por Mendoza a fines de noviembre y cuando vino a presentar su más reciente álbum Detox. Fue en su Instagram que Natalie contó que le habían robado su reloj -y otras pertenencias- cuando estuvo en Mendoza para presentarse el 27 de noviembre pasado en una bodega de la provincia.

Natalie Pérez y Chano Charpentier estarían viviendo un apasionado romance.

El mal recuerdo de su paso por Mendoza

“¿Qué onda el viernes de ustedes? Cuéntenme, ¿tienen planes?”, preguntó la actriz y cantante en su cuenta de Instagram @natalieperez . Y acompañó la pregunta con tres fotos de ella donde se la ve en un primer plano de su rostro, con una campera de jean y posando con distintas muecas en su rostro. Mientras que en dos de las fotos Natalie juega con las expresiones de su cara -y saca la lengua en una de ellas-, en la tercera foto se la ve mordiéndose uno de sus dedos y con una expresión histriónica. Y es precisamente en esta foto en la que, en su muñeca izquierda, luce un discreto y elegante reloj.

Natalie Pérez contó en su Instagram de un robo que sufrió cuando vino a Mendoza. Foto: instagram @natalieperez

Uno de los seguidores de Natalie Pérez, habiéndose detenido en el detalle del mencionado reloj, comentó en tono humorístico y respondió a la consigna de Natalie: “¡Sí se sale! Pero no con ese reloj. ¡¡Besis!!”. Y fue en esta respuesta donde la artista contó -sin dar demasiados detalles- sobre el robo en nuestra provincia.

“Me lo robaron (NdA: al reloj), junto con todas mis cosas en Mendoza. Es una foto de hace unos días”, contestó Natalie, e incluyó el emoji de una carita triste con una lágrima. Ante esta confesión, fueron varios los fans de Pérez que intentaron ahondar en los detalles sobre cómo fue el robo y los pormenores de la situación. Incluso, varios seguidores de Mendoza lamentaron que eso haya ocurrido en su provincia. No obstante, y más allá de la insistencia, Natalie no dio mayores detalles del episodio.

Hace unos días, Pérez compartió en una de sus historias de Instagram que le habían robado una riñonera con algunas pertenencias, aunque no dio mayores detalles tampoco. Pero esta nueva aclaración permite atar los cabos y armar el rompecabezas de que ese robo fue en Mendoza y que, entre otras cosas, le robaron ese reloj tan lindo.