Hoy se cumple un año de aquella noche en la que Chano Charpentier recibió un balazo por parte de un policía de la bonaerense. El hecho ocurrió tras un llamado al 911 hecho por la madre del cantante.

En este aniversario de aquella dramática noche, el policía declaró los momentos que vivió en la casa del músico y reveló el motivo que lo llevó a tomar la decisión de disparar.

“Cuando Chano me vio, vino corriendo hacia mí, empuñando en alto la cuchilla mientras me gritaba, totalmente alterado, ‘¡Te voy a matar!’”, declaró el policía a través de un escrito.

Luego agregó: “Comencé a retroceder rápidamente sin sacarle la mirada mientras desenfundaba mi arma reglamentaria y le gritaba ‘¡Tirá el cuchillo!, ¡Tirá el cuchillo!’, cuidando no caerme mientras corría hacia atrás, porque estaba todo embarrado por las lluvias de los días anteriores y porque no podía ver bien, ya que no había luz en el jardín, pero ´Chano´ cada vez se me acercaba más”.

El cuchillo que encontraron en la casa de Chano luego de aquella noche.

“Cuando estuvo aproximadamente a un metro y medio de distancia, ya a punto de alcanzarme con la cuchilla (de 30 cm. de longitud), le disparé como último remedio para salvar mi integridad física, para salvar mi propia vida, ante tan desaforado ataque”, aseguró.

“No era mi intención agredir ni lesionar al sr. Santiago Charpentier, tuve que hacerlo para salvar mi propia integridad física, para salvar mi propia vida. Esperé hasta último momento para defenderme, con el riesgo altísimo de ser alcanzado por una de las estocadas que, cada vez más cerca, me asestaba Chano”, explicó en su escrito de 14 páginas.

Con esta declaración, el policía de la bonarense busca ser sobreseído, por considerar que actuó en legítima defensa, según la recomendación de su abogado, Fernando Soto.

Facundo Nahuel Amendolara fue el policía que le disparó a Chano Charpentier.

El mismo cantante había hablado con el policía tras salir de cuidados intensivos y se había interesado por saber si el joven había perdido su trabajo.