Chano Charpentier se presentó hoy ante la Justicia y tras su salida dio una pequeña chala con la prensa presente. Su visita a la fiscalía tuvo que ver con el peritaje de su celular.

“Él pidió el teléfono que tenían secuestrado, le dijeron que sí pero si daba la clave porque si no tenían que abrirlo, y Chano la dio. Nos quedamos charlando, estaba la mamá, el manager, hablamos distendidos, de componer con dolor, hablamos de María Kodama que yo la represento hace mucho, él es un admirador de la obra de Borges, y luego de una charla distendida me preguntó cómo está Facundo”, señaló Fernando Soto, abogado de Facundo Amendolara en “A la tarde”, ciclo de Karina Mazzocco.

Chano Charpentier habló por primera vez tras el violento episodio policial que protagonizó. (Captura de la rueda de prensa) Captura Youtube

“Él estaba preocupado por si lo habían echado del trabajo”, subrayó Soto sobre el interés del cantante en saber de la situación actual de Facundo.

Luego llegó el turno del mensaje del policía bonaerense. “Yo le escribí a Facundo Amendolara para decirle que estaba en curso la pericia, y él le escribió un texto muy correcto que decía: ´Chano me alegro que estés bien, superando ese trance tan terrible que hemos pasado, y me alegro que estés mejor, alejándote de las cosas que te hacen mal y cercano a tu familia que siempre te han apoyado tanto´”.

“Se lo leí a Chano, y él me dijo si le podía mandar un audio. No vamos a pasar el audio porque nos pidieron pero le dijo que le agradecía mucho el saludo, que él se alegraba mucho de que él esté bien y le dijo que no hay ningún rencor de ningún tipo”, explicó el abogado.

Chano asegura no recordar nada de aquel día

“No tengo ni un recuerdo. Mi cabeza entró en shock, tal vez para protegerme de lo que había pasado”, señaló el cantante tras su salida de la Fiscalía. El único recuerdo que asegura tener Chano presente es el sufrimiento de su madre.

Sobre su salud, el artista aseguró: “Me encuentro bárbaro. En estos momentos estoy en una comunidad terapéutica. Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco”.