Hace unos días durante un stream de Twitch, Sofi Santos y Mili Gesualdo anunciaron que son novias. Finalmente, decidieron contar su historia de amor en YouTube y dieron detalles de cómo fue que comenzó su romance.

“De mejores amigas a novias” dice el título del video de YouTube que publicó Mili Gesualdo. La primera parte de la historia fue subida en el canal de la tiktoker, mientras que la continuación se encuentra en el canal de su pareja, Sofi Santos.

Sofi Santos y Mili Gesualdo confirmaron que son novias. Foto: Twitter

En orden cronológico, las influencers contaron cómo se conocieron y cómo fue que comenzaron a sentir cosas la una por la otra, hasta relatar con detalles el momento del primer acercamiento.

“Seven Kayne sacaba el álbum” explicó Mili frente a cámara. Luego Sofi detalló que ella no estaba pasando por un buen momento y, quien entonces era su amiga, la invitó al evento. “Gracias Seven por tanto, gracias Seven por unirnos” expresaron ambas hacia el cantante, que sin saberlo logró juntarlas.

Después de esa salida, regresaron a casa juntas, terminaron durmiendo abrazadas y se dieron el primer beso. Aunque al otro día no hablaron del tema, fue el momento de quiebre de su amistad y el comienzo de su historia de amor.

Cómo confirmaron el romance en Twitch

Sofi Santos y Mili Gesualdo, dos de las tiktokers argentinas más famosas y queridas por el público, anunciaron que son novias de manera sorpresiva en un stream de Twitch. Sus seguidores expresaron su apoyo a través de las redes sociales.

“Nos vienen preguntando hace mucho tiempo ¿qué son?” dijo Mili frente a cámara. A ambas se las notaba nerviosas por el anuncio que estaban a punto de hacer. “Yo hoy voy a decir qué somos… somos novias” soltó la más extrovertida de la pareja.

A continuación, las chicas se dieron un beso frente a cámara, con miles de personas viendo el stream en directo. Rápidamente sus nombres aparecieron en tendencia de Twitter y recibieron mensajes de apoyo en sus cuentas personales.