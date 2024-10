Por qué Facundo Arana dejó la televisión: “Si yo pudiera volver el tiempo atrás...”

Facundo Arana es de los actores más celebrados en Argentina. Con solo 52 años, formó parte de exitosas producciones como Chiquititas, Muñeca Brava, Yago: Pasión morena, Padre coraje, Sos mi vida y Vidas Robadas.

“No aceptaré nunca su partida tan temprana”, destacó el actor sobre Romina Yan.

Ahora bien, el actor decidió dejar el mundo de la televisión para enfocarse en las obras de teatro. Esta decisión tuvo un trasfondo emotivo y familiar.

Cuáles son las razones detrás de la despedida de Facundo Arana a la televisión

El nuevo frente laboral de Arana fue revelado en “Mañanísima”, cuando reveló que se había alejado de la televisión de forma voluntaria.

“¿Dejaste de hacer teatro un tiempo largo?”, le consultó Carmen Barbieri, a lo que el actor contestó: “Dejé de hacer tele un tiempo largo”.

Cuando le consultaron las razones detrás de esta decisión, el actor reconoció que su padre tuvo un gran peso en esta nueva era. Desde este aspecto, en los últimos días de su vida, le brindó un gran consejo que le marcó en todos los sentidos.

Romina Gaetani habló sobre los cruces legales que tuvo con Facundo Arana.

“Mirá, mi viejo en el último tiempo de su vida, nosotros teníamos charlas muy lindas. Y en una charla yo le pregunté, viejo, ¿qué cambiarías? Y me dijo, textual, y esto le debe pasar a mucha gente, me dice, ‘si yo pudiera volver el tiempo atrás, pasaría más tiempo con ustedes”, confesó Facundo Arana ante la expectativa de los panalistas.

“Y yo le vi la mirada. Mi viejo se dedicó a la justicia, era maestro en la universidad. Y yo le di a mi papá a los alumnos de la facultad. Te lo juro, lo pienso así y estoy orgulloso de eso. Pero mi viejo dijo ‘hubiera pasado más tiempo con ustedes’. Entonces, yo soy muy buen entendedor”, continuó diciendo el actor.

Facundo Arana

Ante las crudas frases de su padre, Facundo reconoció que estar trabajando en televisión le quitaba mucho tiempo. Por tanto, al ver un nuevo horizonte en el teatro, consiguió una forma de seguir con la actuación.

“Lleva un montón de tiempo hacerla. Lleva, viste, 12 horas por día. Después tenés que ir a entrenar, leer el guion para mañana. Estás pensando en eso. No es que se puede desconectar fácilmente. Estás construyendo, sos parte muy importante de un equipo (...) Ahora, si tenés la oportunidad y podés, sobre todo, que nuestra profesión en eso también es agradecida, porque dejé de hacer tele, pero no dejé de actuar, me dediqué más al teatro”, cerró el actor.