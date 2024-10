Por qué Facundo Arana consideró que María Susini no era el “amor de su vida”

Facundo Arana y María Susini constituyeron una historia de amor sin precedentes. Luego de ser presentados en 2007 por amigos en común, tuvieron una conexión instantánea que comenzó con el tratamiento de una herida en la mano de la modelo.

“Le empiezo a sacar los palitos porque había mucha sangre. Me sorprendo porque no grita. Cuando la miro, veo que le una lágrima con una sonrisa y me enamoré, me volví loco. Pensé que me había enfermado, que me había partido un rayo. Yo la vi y supe que era ella. No nos preguntamos qué queríamos para la vida, simplemente se dio”, destacó el actor sobre la primera vez que vio a Susini.

Desde ese momento, su vida estuvo marcada por la aventura, rapidez y amor profundo. En su primera cita, ella lo invitó a lanzarse de paracaídas y al año siguiente tuvieron a su hija India.

India, la hija de Facundo Arana y María Susini.

“A los 40 años uno no se casa equivocado. Lo hace con todas las ganas y para toda la vida. Aunque en realidad la decisión la había tomado el primer día que la miré a los ojos”, aseveró el actor.

Su historia de amor ha sido de admirar para sus fanáticos. Por eso fue sorpresivo cuando el actor habló sobre su concepto de amor con su esposa.

¿María Susini no es el gran amor de Facundo Arana?

La revelación ocurrió en el programa “Mañanísima (eltrece)”, cuando el actor dio detalles sobre cómo ha sido su carrera en la televisión y teatro.

“Dejé de hacer tele un tiempo largo. Lleva un montón de tiempo hacerla. Además, la cabeza no se desconecta tan fácilmente”, aseveró el actor sobre su camino en la televisión.

Seguidamente, Carmen Barbieri le consultó si su esposa sería el amor de su vida. Ahí, Facundo Arana reconoció que era el amor “en su vida”.

“María, ¿es el amor de tu vida?”, le preguntó la conductora, a lo que Arana contestó: “Es el amor en mi vida”.

En función de su respuesta, determinó que al decirle “amor de tu vida” a una persona, significaría “bajar los brazos” en su relación. Por tanto, cambiar el sentido de las palabras connota un cuidado contante en la relación.

“Decir el amor de mi vida es bajar un poco los brazos. Entonces, cuando decís que es el amor en tu vida, tenés que cuidarlo todos los días. Sobre todo cuando tenés la fortuna que tuve yo”, cerró el actor.