Facundo Arana y Romina Gaetani vivieron un tenso momento tras haber la actriz acusado públicamente al actor de atacarla con violencia en varias oportunidades durante grabaciones de un tira televisiva, “Noche y Día”.

“Tuve situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo bien. Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela. Griteríos, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos de hecho” expresaba la actriz angustiada hace dos meses en una visita al programa de televisión “LAM”, conducido por Ángel De Brito.

Gaetani y Arana llegaron a un acuerdo sin recurrir a la vía judicial.

Tras las graves acusaciones por parte de la actriz hacia el actor, ambos decidieron reunirse con abogados de por medio para llegar a un acuerdo y no tener que llevar lo sucedido al ámbito judicial.

Sin embargo, en las últimas horas el actor decidió compartir con el público cómo vivió las acusaciones junto a su familia: “Fue lindo mirar a los cachorros y decirles ‘¿qué?’. Me hicieron todas las preguntas que me tenían que hacer. Con María, las respondimos como padres” comenzaba relatando Arana en el mencionado programa conducido por De Brito.

“De María no me sorprende. Es una leona y un ser humano. Todo en uno. No tengo mucho para decir al respecto. Todo es muy intenso. Miro y del otro lado está Romi” comentaba.

“Por ser un tema tan sensible, lo dejamos en manos de abogados. Nosotros nos encontramos, resolvimos nuestras diferencias. No eran tantas como yo suponía que podían ser” aseguraba Arana, quien finalizó “Fue una conversación muy amena. Nos pusimos de acuerdo. Tanto ella como yo vivimos la profesión con mucho respeto. Me sorprendió todo. Pero ya está todo aclarado. La conversación que tuvimos con Romi fue espectacular”.

Cómo fue el acuerdo al que llegaron Facundo Arana y Romina Gaetani

Facundo Arana y Romina Gaetani decidieron llegar a un acuerdo luego de las acusaciones de la actriz por trato violento del actor. En un comunicado por medio de sus abogados ellos decían:

“Por medio de la presente se los entera y hace saber, que el día viernes 27 de mayo del corriente, en horas de la noche, se llevó a cabo una reunión privada entre el Sr. Facundo Arana y la Sra. Romina Gaetani, acompañados respectivamente de sus letrados patrocinantes, Fernando Burlando e Ignacio Trimarco, en virtud del conflicto entre ambos, de público y notorio conocimiento”.

“Durante la misma, las partes expusieron los hechos respecto de los cuales se consideraron agraviados, manteniendo ambas partes su postura, aclarando en esta ocasión el contexto en el cual se vertieron dichas manifestaciones. Pero en virtud de calidad humana y honestidad de aquellos, lograron arribar a un acuerdo, sin necesidad de recurrir al ámbito judicial, evitando un dispendio jurisdiccional. Atte. Dres. Fernando Burlando e Ignacio Trimarco” concluía el comunicado.