Esta semana se conoció una faceta hasta ahora desconocida de Facundo Arana luego de las terribles acusaciones que expresó Romina Gaetani sobre haber vivido situaciones de violencia con él. Las palabras de la actriz generaron gran repercusión y puso toda la atención sobre el actor.

La artista detalló su experiencia durante las grabaciones de “Noche y Día” en 2015 y eventos en los que su compañero la insultó. Ante el revuelo que generó el asunto, Arana confirmó en las últimas horas que decidió continuar por la vía legal para enfretar las versiones y detalló que será representado por el estudio de Fernando Burlando.

“A partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del estudio del Dr. Fernando Burlando”, manifestó en sus historias de Instagram. Momentos antes, su esposa, Maria Susini, salió a defenderlo.

Facundo Arana recurrirá a la vía legal Foto: Instagram

En comunicación en vivo con “LAM”, la modelo aseguró: “Yo convivo con Facu hace muchísimos años y está lejos de ser violento. Vivo con él, respiro con él, y si fuese algo violento, yo no estaría con una persona así” y consideró que en este caso, su esposo es “la víctima”.

Qué dijo Romina Gaetani

Tras las declaraciones de Susini, Romina Gaetani fue consultada con un móvil con “Intrusos” a la salida de una radio que asistió como invitada y reaccionó a la medida que tomó Arana. Al ser consultada sobre las declaraciones de Susini, la actriz advirtió: “No puedo hablar de eso, no. Porque me estoy enterando ahora con vos ¿entendés? No puedo opinar, de verdad”.

Sin embargo no se mostró temerosa de las acciones legales que su colega podrían tomar en reparo de sus acusaciones, y hasta confesó que hasta entonces habían mantenido una relación cordial. A partir de que se filtraron conversaciones de chat con el actor, Gaetani confesó: “Hemos hablado y lo que no me ha gustado de él se lo he dicho en ese momento. Él también a mí. No tengo nada más para agregar”.

“Hubo una vez que sí pidió disculpas, en una de esas tantas grabaciones”, reconoció pero aclaró que fue a cerca de otro episodio que no contó en forma pública.

Romina Gaetani y Facundo Arana vivirán un romance a prueba de balas.

También aclaró que no acudirá a un abogado pese al patrocinio legal al que recurrió Arana: “Me parece un montón”. Y para cerrar remarcó que no se arrepiente de sus acusaciones. “No me preocupa. No tengo miedo”, confesó.