Casi 19 años después, salió a la luz el escandaloso motivo de la separación entre Isabel Macedo y Facundo Arana.

En un momento en que la prensa del espectáculo reflejaba cada detalle de su relación, Isabel Macedo y Facundo Arana cautivaron a sus fans con un amor intenso y visible.

No obstante, en 2006, decidieron terminar su noviazgo, poniendo punto final a esa historia. Incluso, por aquel entonces, circularon rumores que señalaban una posible infidelidad por parte del actor.

Los actores estuvieron en pareja durante diez años.

Resulta que la mujer mencionada en esos tiempos es nada menos que su pareja actual y madre de sus hijos: María Susini, con quien finalmente se casó y construyó una sólida familia.

Hace un tiempo, desde el ciclo Intrusos difundieron una versión distinta sobre una supuesta infidelidad, pero esta vez atribuida a Isabel Macedo: se decía que habría sido con un vecino de su mismo edificio. Evelyn Von Brocke confirmó esta información y aseguró contar con pruebas que respaldaban dicha situación.

Facundo Arana y María Susini llevan 17 años juntos.

“Cuando se separó de un famoso, se decía que él le había sido infiel, pero se sabe entre pasillos que la infiel había sido ella. En el edificio donde vivía con Facundo, iba al departamento de otro. Cuando él no estaba, aprovechaba para irse a escondidas a lo del vecino. Lo tuve a Facu llorando en ese momento porque lo acusaban a él, pero la infiel fue ella”, relató.

Aunque brindó información delicada, se mantuvo firme en su versión y aseguró: “Lo dije en su momento, y no me lo desmintió nadie hace muchos años. Él estaba muy dolorido. Él me lo confirmó en su momento, ahora se lo puede decir”.

Isabel Macedo y Facundo Arana.

La verdad es que, dentro del mundo del espectáculo, la ruptura entre Arana y Macedo fue una sorpresa total, ya que la ex pareja había confesado que tenían planes tanto de casarse como de formar una familia juntos.

Las emotivas palabra de Facundo Arana al enterarse de que Isabel Macedo fue madre

Isabel Macedo está felizmente enamorada de Juan Manuel Urtubey, mientras que Facundo Arana sigue su vida de casado junto a María Susini. Aunque tomaron caminos distintos, hace un tiempo le preguntaron al actor qué opinaba sobre la hija que Isabel tuvo con el político.

Así luce hoy la hija mayor de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

“Con Isabel estuvimos juntos durante diez años, que es mucho tiempo en la vida de una persona. Y no desaprovechamos ni un solo día de esos diez años. Fueron diez años maravillosos. Cuando terminó, terminó”, aclaró.

“Verla como madre es algo extraordinario. Rezo para que todo salga bien. La veo realizada. Primero como mujer, porque encontró al hombre de su vida, y ahora como madre. Está completamente realizada. Eso me hace muy feliz por ella”, concluyó.