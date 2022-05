Luego de que Romina Gaetani contara que cuando trabajó con Facundo Arana el actor tuvo algunas actitudes violentas, Maju Lozano respaldó los dichos de la actriz recordando una situación similar que vivió con él.

En su programa Todas las Tardes (El Nueve), Lozano contó que el tenso momento ocurrió en 2014, cuando el actor estaba invitado en el programa que hacía junto a Lalo Mir (La 100) y éste la increpó antes de salir al aire por una entrevista que años atrás le había hecho a Isabel Macedo, su expareja.

Maju Lozano y Juan Lagarza celebraron 4 años de amor en Mendoza. Foto: Instagram.

“Cuando entra (al estudio), él pregunta dónde me sentaba yo. Pidió sentarse al lado mío, rarísimo. Dije ‘esto viene genial’. Antes de empezar la nota, me empieza a murmura. Estaba muy nervioso, la venía armando. Empezó a golpear mucho un papel, cuando lo veo era la fotocopia de la tapa de la revista Gente donde estaba con su esposa y sus hijos. Habían pasado y él me decía que me había cagad* en su familia”, relató.

FACUNDO ARANA. El actor regresa a la TV después de "Vidas robadas".

Al mismo tiempo, la conductora aseguró que Arana se puso de un modo “enloquecedor” y le empezó a gritar. “No fue una boludez, fue violento físicamente”, aseguró y contó que tuvo la misma actitud que con Gaetani: “Me dijo ‘si fueras hombre, te cag... a trompadas”

El episodio que vivió Romina Gaetani junto a Facundo Arana

La actriz contó que el mal momento sucedió cuando grababan “Noche y Día” en 2015. El rodaje coincidió con un momento muy difícil de su vida, la muerte de su padre.

Romina Gaetani y Facundo Arana Foto: Web

Por ese entonces, la actriz estaba sensible y no podía disfrutar. Además de eso, vivió situaciones “con cierta violencia” con el actor.

“Creo que no está bueno entrar en detalles ahora, pero él tuvo actitudes violentas conmigo”, reveló Gaetani en diálogo con LAM (América TV) y especificó: “Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa”. También aclaró que hay testigos de todas estas situaciones.

Romina y Facundo Foto: Web

Consultada por el tipo de discusiones que tuvo, respondió: “Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cag… a trompadas’ es un montón, ¿no? Yo en ese momento quedé medio en shock”.