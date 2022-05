Después de dos años de pandemia sin que se pueda realizar la entrega de premios, Volvieron los Martín Fierro. La ceremonia se realizó en el Hotel Hilton de Puerto Madero el domingo y fue trasmitida por Telefe.

La 1-5/18, somos uno (El Trece)

La ficción de Polka “La 1-5/18″ fue ganadora de la estatuilla por el Mejor programa de ficción. El festejo del elenco fue muy emocionante. Subieron juntos al escenario a celebrar y a decir unas palabras.

Quienes no estarán y por qué en los Premios Martín Fierro 2022. Foto: Web

Leticia Brédice tomó la palabra: “Yo, todos los días, me despertaba y decía ‘que no me choque ningún auto en la Panamericana. No quiero morir porque quiero ser feliz e ir a trabajar con mis compañeros’. ¡Hoy lo logré! Por más ficción nacional”.

Agustina Cherri, elegida como mejor actriz por su trabajo en "La 1-5/18". (Telefe)

“Gracias Adrián Suar, gracias Pol-ka, Canal 13, APTRA, por seguir apostando a la ficción en un momento tan difícil como lo fue la pandemia. Gracias a todos los compañeros”, fue el agradecimiento que quiso dejar Romina Gaetani que esa noche se dedicó a sorprender a todos.

Romina Gaetani y su vestido en la red carpet de los Martín Fierro. Foto: infobae

Las sorpresas de Romina Gaetani en los Martín Fierro

La actriz impactó a todos desde el primer momento de la fiesta de la televisión y la radio Argentina. Durante su paseo por la alfombra roja reveló: “Estuve internada hasta hace dos días, no iba a venir a la ceremonia, así que tuve que arreglarme con mi guardarropa y las joyas de mi madre y de mi bisabuela”. Es por eso que la modelo repitió un vestido viejo para desfilar por la red carpet.

Pero lo más llamativo fue el beso que se dio con su compañera del elenco de 1-5/18, Ornella D´Elía. “Hoy es tu cumple? Te puedo dar un regalo?”, pregunta la actriz en el video que fue subido a Instagram y le da un beso en la boca.