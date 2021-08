Romina Gaetani es una de las actrices más reconocidas del país. En las últimas horas compartió una foto en su cuenta de Instagram que deslumbró a sus seguidores.

En la publicación se la puede ver sin ropa y tapada con las sábanas mientras se encuentra acostada en la cama. “Buen día. Así me quiero. Así me gusta a mí”, escribió la actriz junto a las imágenes.

Romina Gaetani Instagram

Como era de esperar, la imagen se llenó de miles de “me gusta” y cientos de reacciones. “Buen día a vos hermosa”, “Es que sos una hermosura fuera de los común”, “No da, no da q seas así de hermosa”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

Romina Gaetani

Por estos días, la actriz Romina Gaetani reveló cuál fue su mejor beso en una ficción: “Hubo un beso que me dí con Benjamín Vicuña una vez”, dijo.

La actriz recordó que no se acuerda en que novela era y que ellos nunca se habían besado porque en la ficción sus personajes no se llevaban bien. Pero en un momento estaban a campo abierto y no escucharon el “corte” y el beso continuaba a pesar de que la escena había terminado.