Romina Gaetani impactó a todos al confesar que tiene poderes ocultos: “Estudié siete años con Saranya Zaveri y aprendí a...”.

En Desayuno Americano, el periodista Juan Etchegoyen compartió al aire un dato revelador sobre el lado B de la actriz, algo que hasta ahora parecía impensado. Sin embargo, fue la misma actriz quien, en una entrevista, reveló en qué consiste esta otra faceta de su vida.

El poder oculto que tiene Romina Gaetani

“Confesó tener un talento oculto”, afirmó el panelista de América sobre la reconocida artista argentina, y luego amplió: “En una entrevista con revista Viva, dijo: ‘Estudié siete años meditación con Saranya Zaveri, una maestra de la India, con la que aprendí lo que es poder sanar el cuerpo de otra persona, sanarse uno mismo y sanar también los ambientes’”.

“Tengo ese poder, pero no lo practico. Sí lo hago en casa o en las casas de las personas que amo. También estudié cinco años metafísica”, leyó Etchegoyen. A raíz de las declaraciones de la propia Romina Gaetani, en el ciclo de Pamela David decidieron ir en busca de ella para profundizar sobre este tema.

Y añadió: “No es verdad que tengo el poder de curar. Estudié en Buenos Aires lo que tiene que ver con un camino espiritual durante muchos años. Algunos lo llaman metafísica o ramas y venía una maestra de la india que canalizaba y nos enseñaba”.

“Quizás lo que se malinterpretó o no me expliqué bien cuando di una nota es que, dentro de lo que a uno le enseñaban era trabajar con el péndulo. Y cuando se trabaja con eso y se hacen preguntas e invocaciones uno aprende a distinguir no solo por el método en sí, sino por un tema de sensibilidad, las energías que no solo tienen las personas y lugares”, sumó Gaetani.

Romina Gaetani

Finalmente, riéndose de la interpretación que se hizo de sus declaraciones y tomando con humor cómo abordaron su talento oculto en los medios, Romina Gaetani remató: “No tengo poderes de sanar. Me muero si tengo poderes. ¿Te imaginás?”.