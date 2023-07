La salud de Romina Gaetani: por qué estuvo internada y a qué se debe la sospecha de mala praxis

El pasado viernes, Romina Gaetani debió ser internada por complicaciones respiratorias. Luego de varios días en la Clínica Bazterrica, este jueves fue dada de alta provisoria, pero ahora se investiga si en el centro de salud hubo mala praxis.

Fue su abogado, Ignacio Trimarco, quien explicó que tras lo ocurrido ahora están analizando la historia clínica de la actriz. Sucede que hubo una medicación que habría generado una crisis durante la internación.

La historia de Romina Gaetani durante su internación. Foto: Instagram

Según dijo Trimarco, la idea ahora es realizar una interconsulta con otro centro médico, considerando el malestar de la artista con lo ocurrido. “Nuestro equipo de peritos está analizando la historia clínica respecto de la medicación que le fue suministrada”, explicó en Socios del Espectáculo.

Acerca de cómo se encuentra Gaetani, señaló que “está bien, estabilizada” pero con “muy poco aire y le cuesta mucho hablar”. “Por eso me pidió que transmita esto para brindar tranquilidad y despejar dudas”, explicó.

No obstante remarcó que el problema lo habría ocasionado una medicación. “Puedo haber generado una crisis y, justamente, es lo que nuestros médicos van a tratar de identificar, para saber si era lo correcto o no para el cuadro que ella tenía”, puntualizó.

De todas maneras, el letrado insistió con que aunque tuvo una “crisis muy grave”, no corre ningún peligro. “Gracias a Dios hoy ya está estabilizada, está mucho mejor”, reconoció.

También dijo que “hay que ser cautelosos” pero no negó la posibilidad de iniciar acciones en contra de la clínica. Y cerró: “Lo primero es la salud de Romina, que ella esté bien. Veremos si hay que hacer algo o no. Dios quiera que esto quede en la nada y no haya ninguna conducta reprochable”.