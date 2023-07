Silvina Luna salió de terapia intensiva y presenta mejorías: los detalles de su internación

Silvina Luna presentó algunas mejorías y los profesionales decidieron sacarla de terapia intensiva, por lo que pasó a otra sala, aunque casi con los mismos cuidados, con la intención de ayudarla en cuanto a lo psicológico. Fue Ángel de Brito quien en su programa dio más detalles de la salud de la actriz, que ya lleva un mes internada.

En la edición de LAM (AméricaTV) de este lunes, el conductor contó que salió de la terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, aunque no pasó a una sala común, sino a una terapia intermedia. “No quiere decir que esté muchísimo mejor, no quiero crear falsas expectativas”, resaltó el periodista, que está en contacto con el hermano, amigos y médicos de Silvina.

“Hoy la cambiaron de piso, está en una habitación, pero con el mismo control y aparatología que en la terapia intensiva”, destacó sobre la internación de la exGran Hermano.

“Me explicaban los médicos que es algo que hacen frecuentemente para alentar a los pacientes, porque psicológicamente la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está conciente”, explicó al respecto. “Silvina tuvo ciertas mejorías”, comentó el periodista y destacó que quería ser cuidadoso con las palabras.

“No quiere visitas, no quiere ver a nadie porque se siente muy débil. Es muy coqueta y no quiere mostrarse así”, agregó sobre las últimas noticias que recibió de la artista.